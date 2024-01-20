街頭尾牙宴慰勞無家者 提前感受溫暖新年味

夜幕降臨的台北車站，進入第2天的街頭尾牙才正要開吃，除了有餐車饗宴，「走動式」提供多樣餐食，讓無家者自行選擇，還有趣味活動、義剪等，熱熱鬧鬧提前迎新年。

歲末年終又到尾牙旺季，在街頭生活的街友多數打零工維生，幾乎沒有吃尾牙機會，社團法人人生百味文化建構協會從2015年起展開街頭尾牙行動，向無家者遞上熱騰騰食物，慰勞一年來的奔波甘苦。

不只吃飯更暖心，今年街頭尾牙19日至21日連續3天在台北車站登場。向各界募集的熱食中，不少是民眾親手烹煮餐點，例如鍾小姐和3個女兒一起製作的蛋塔，她去年因為朋友號召，才知道街頭尾牙活動，認同活動理念也認為孩子應該要了解相關社會議題，今年再度參加。

鍾小姐告訴中央社記者，她希望孩子看到無家者時，不要只是覺得「很可怕」、「很髒」，而是理解每個人都有自己的故事，有能力就要多付出關懷。

這也是人生百味連年舉辦活動的其中一個目標，透過一起走入街頭，盼民眾可以更理解無家者，甚至發現自己可以做什麼。人生百味創辦人之一巫彥德指出，最主要就是建立社會關係連結，減少大家的害怕，以後看到無家者就沒有那麼緊張。

巫彥德強調，大部分無家者都不是外界想像的模樣，以前家長帶著小朋友，會覺得無家者「危險」、「不乾淨」，還會質疑無家者有什麼好認識，這幾年轉變很大，開始有人意識到如果孩子不認識這個世界，只能從有限的生命經驗出發，或許會連一點點基礎的同理心都沒有；街頭尾牙希望搭起一般民眾認識貧窮議題的橋梁。

忙著整理餐食的米豆，平常也在人生百味擔任志工。2019年因緣際會以民眾身分參加石頭湯活動，帶給米豆無比深刻印象，最大的體悟在於如果想要對這個社會做些什麼，「真的不用準備更多了」，用現在能做且一定可以找到時間做的方式就夠了。

活動現場除為街友提供餐食，還將募集來的愛心衣物放上衣架，邀請街友前來挑選自己喜歡的服飾，另外更準備了春聯紙讓眾人揮毫、寫下新年願望，提前感受溫暖年味。