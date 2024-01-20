改善偏鄉老師宿舍環境 新北4年補助1億4800萬元提升住宿品質
偏鄉學校資源相對不足，為改善偏鄉學校設備，新北市教育局2020年至2023年向中央爭取補助經費1億4800萬元，共改善協助改善64校94棟教（職）員及學生宿舍，期待透過宿舍環境改善，浴廁、廚房及梯間等公共空間設備更新，讓教師安心居住留在偏鄉。
位於貢寮的澳底國小，是貢寮區學校人數最多的學校，教師共有37人，原有宿舍僅有10間房間，且設備老舊、漏水潮濕，但宿舍仍然供不應求。
澳底國小校長黃家裕表示，感謝中央地方看到偏遠教師居住需求，補助新建宿舍，共有20間套房，每間約6坪，各項設備完善，未來將讓住宿老師更能安心居住，免去路程奔波，安心照顧孩子。
教育局表示，為均衡城鄉教育資源，協助偏遠學校教育發展，每年除編列預算投入偏鄉教學環境改善外，也積極向中央爭取經費，近4年已挹注超過1億4800萬元，新建及整修師生宿舍，偏鄉學校教師宿舍新建、既有宿舍浴廁改善、冷氣設備添購等，改善居住環境，提升教師留校教學的意願及學生的學習品質。
教育局補充，偏遠地區或非山非市的學校教師在交通方面往往受限於距離，須居住在學校宿舍，為了提供教師應有的理想友善就業環境，同時為學生留下穩定的師資，會持續為偏遠地區學校挹注建設經費，構築安心、舒適的教學環境，提高教學品質。
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