議員批台中觀光公車網卻沒日韓語 觀旅局：加速辦理

日韓觀光客為外國人來台觀光主力，且近年來日韓觀光客赴台中人數大幅增加。台中市議員周永鴻指出，台中觀光公車網至今只有中、英語兩種版本，市府應盡速增設日、韓語版本，不要讓日韓觀光客因為語言隔閡，錯失暢遊台中的機會。台中市觀旅局表示，台中觀光公車網將新增日、韓等語種，目前正加速辦理中。

根據台中市觀光局統計，2022年日韓在台中住宿觀光客共7.8萬人次，去年光上半年日韓在台中住宿旅客達9.4萬人次，人數急遽增加。

議員周永鴻指出，根據觀光署統計，去年1至11月日韓觀光客合計約144萬人次，超過外國訪台人次的四分之一，但台中市觀旅局建置「台中觀光公車網」，卻沒有日、韓兩種語言版本；「台中公車即時動態資訊」也只有中、英語版本。

周永鴻說，去年12月他在議會要求觀旅局建立觀光公車網日韓兩語版本，但至今1個多月沒有下文，他強調市府爭取日韓觀光客要做足基本功，完善交通資訊正是其中一環，要求觀旅局盡快設置日韓語版本。

觀旅局表示，中市府整合運具資源，推出2條台灣好行及4條觀光公車路線，提供遊客前往台中各個主要旅遊景點，為讓遊客方便查詢及提供最新搭乘資訊，台灣好行擁有中、英、日、韓、印、泰、越，共7種語言紙本及電子摺頁，網頁推出中、英、日、韓4種語言；另台中觀光公車網頁推出中、英等2種語言，並定期更新。

觀旅局表示，為讓國內外遊客查詢更方便，今年擬規劃將資訊更新整併，並於台中觀光公車網頁新增日、韓等語種，目前正加速辦理中。