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柯政300公里紅線 蔣萬安局部改黃線

聯合報／ 記者邱書昱鍾維軒／台北報導

台北市區畫很多紅線一度成為總統大選的話題，造成駕駛屢被檢舉開單、記點，引發民怨。台北市交工處近期展開通盤檢討，針對連續長達150公尺及北市警局取締違規停車較多等路段的紅線改畫黃線。藍綠白議員認為，標線「紅改黃」需要整體評估，不要為改而改，解決停車位問題才是根本之道。

國民黨副總統候選人趙少康在造勢場合曾多次提到，民眾黨總統候選人柯文哲當了台北市長8年，就畫了300公里的紅線，導致運將連讓乘客上下車的位置都沒有，「這就是暴政」。松山信義區立委選區，國民黨候選人徐巧芯和民進黨許淑華也因對方違規停紅線激烈攻防。

除了計程車等職業駕駛罰單收不完，台北劉先生說，近來叫餐飲外送，常被要求「下樓取貨」，原因就是「你家樓下是紅線，送上樓會被開單」，太多紅線確實造成困擾。

北市府統計，截至去年底，已完成81處路段改繪黃線，同時在校園、醫院、照護機構周邊的標線，也將考慮家人接送的需求更具彈性。

交工處說，將因地制宜持續評估標線調整的可行性，後續若有地方民意或運輸業工商團體建議設紅、黃線範圍，會先確認該路段的交通狀況及地方共識才設置。

國民黨議員李明賢表示，150公尺連續紅線改畫黃線，必須考量實際交通動線與車流狀況，必須因地制宜，不能為了畫黃線而畫；至於停車問題根源仍在於停車位不足，還有增加的空間。

民眾黨議員陳宥丞說，目前遇到的交通民怨是在地狹人稠的地區，一般人無處上下車、營業車無法上下貨，龐大的罰單和扣照成本，需要新的方案解決，「若改畫黃線是因為上述原因，我贊成。」他也建議要做好配套，應比照國外進步的城市「黃線+科技執法」併用，亦即黃線開放限時臨停，結合科技執法取締違停者，才能有效解決停車問題，也能保障行人權益。

民進黨議員趙怡翔認為，不是每一處連續150公尺紅線就直接改繪黃線，應以車流量、道路寬幅等大數據分析作為依據，完整評估過後才能改繪黃線；在市議會中有提案，道路服務水準在壅塞的E、F級道路，尖峰時段應禁止路邊停車，呼籲市府要通盤檢討、具體評估，而非面臨壓力就直接調整。

議員 國民黨

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