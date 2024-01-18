環南市場改建案再增預算 藍議員批創歷史惡例

中央社／ 台北18日電

北市議會財建委員會今天審議環南市場改建工程新增新台幣1.45億元預算案，由於年度預算已達10.85億元，議員秦慧珠質疑環南市場改建25年創歷史惡例。議會委員會暫擱此預算。

台北市議會財政建設委員會審議北市府113年總預算案等議案，包含環南市場改建工程增加新台幣1.45億元預算案。國民黨議員秦慧珠在會中表示，環南市場自民國88年前市長馬英九內任開始啟動改建案，歷經多屆市長至今仍未完成。

她說，環南市場開始動工後，後續又經6次變更設計，去年11月間總工程經費為86.81億元，後續再調整至95.5億元，這次預算又增加，環南市場改建案根本創歷史紀錄惡例。

秦慧珠指出，去年底至環南市場考察時，就認為此改建案曠日廢時，預算不斷攀升，當時曾發現2期工程有許多缺失，市府又增列約1億餘元物料調整費，可能是因市場處未與攤商溝通，當攤商提出疑慮才更改設計，導致工程延宕。

北市府市場處長陳庭輝在會中表示，歷任市長都不會想拖延環南市場改建案，主因是中繼市場地點確實不好找，才讓改建時程較長，至於追加預算部分，是受物價調整等因素。

他說，市府規劃環南市場改建工程案，總預算是採連續性預算，至去年總預算共95.5億元，至於此次向議會追加預算為1.45億元，因總預算採年度分配，今年分配額度加1.45億元，才會是10.85億元。

議會財建委員會認為，環南市場改建工程案預算仍有疑慮，預算先暫擱。

市場處表示，市府為推動環南市場改建，自88年起編列改建年度預算，攤商總數共1323攤，因中繼市場用地尋覓不易，與自治會及攤商召開近百場改建需求會議，至於前期改建工程是配合攤商營運需求。

市場處指出，從91年起完成環南市場相關工程，市府在104年4月裁示市場改建採原地安置、兩期兩階段。家禽市場及公車保養廠原址為第一期工程，興建完成後，再作第二期工程中繼市場，攤商從原址搬遷進駐，拆掉原址進行第二期工程，105年11月第一期主體工程（中繼市場）動工，109年2月攤商進駐中繼市場，環南市場預計今年4月完工。

環南市場 北市 秦慧珠

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