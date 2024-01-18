辦「科目三比賽」被罵翻 寧夏夜市致歉：但比賽仍會照常舉辦

台北市寧夏觀光夜市日前貼出舉辦抖音神曲「科目三舞蹈大賽」，遭到網友嘲笑謾罵，對此，寧夏夜市觀光協會今天致歉，在不對的時間點舉辦活動，但比賽仍會照常舉辦，並且盤點歷屆舉辦的日韓流行音樂比賽，目前正積極籌畫，再辦王彩樺保庇舞來宣傳台灣在地廟口文化。

雖然「科目三舞蹈大賽」遭罵翻，但是貼文一出短短半天，就吸引40組人馬報名。寧夏夜市觀光協會表示，他們有注意到廣大網友的意見，其中有樂觀其成，也有持反對意見，之前就曾舉辦過結合時事的舞蹈比賽。

協會舉例，包含南韓的Super Junior的Sorry sorry、江南大叔的騎馬舞，日本Piko太郎的Pen Pineapple，以及台灣王彩樺的保庇舞，這些都是引起全世界流行的歌曲。

協會強調，初衷是音樂、舞蹈、美食無國界，以健康有趣主題來辦活動，藉此吸引年輕人的目光，理解年輕人的想法並拉近距離，認為台灣是多元文化、開放的民主國家，國際文化交流都是難免。