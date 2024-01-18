平溪行動福利社限時開賣 培養學生愛物惜物
為照顧偏遠學校、隔代教養及弱勢家庭的孩子，今(18)日由新北市永和秀朗聖安宮愛心慈善協會、我是永和人社團及市政顧問羅文崇先生共同舉辦行動福利社活動及捐贈物資一批，讓學生透過福利社購買物品，學習珍惜資源，進而培養愛物惜物的美德。
永和熱心服務隊創辦人王俊彬表示，行動福利社的概念是讓孩子自由選擇自己需要的物品，選擇過程可以學習在有限資金內，如何決定金額分配，在需要跟想要之間抉擇，拿到真正適合自己的東西，是一個非常寓教於樂的活動。
平溪區區長李天民表示，透過禮券的發送，讓孩子自由選擇需要的物品購買，從中學習珍惜現有資源，培養愛物惜物的美德，因偏鄉地區資源有限，很感謝民間社團發起行動福利社，造福偏鄉學子。
平溪區公所同時還申請新北市地震體驗車讓師生體驗，實際感受地震搖晃的威力，搭配趴、掩、穩防護作為，讓師生體驗更具真實感，進而了解正確應變防範措施，提高防災意識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言