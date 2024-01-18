暖心家族偏鄉送愛 平溪、雙溪學生又驚又喜
暖心家族長年關心東北角偏鄉教育，今(18)日利用學期末之際，暖心家族一行人再度來到雙溪地區，舉辦愛心餐會邀請平溪區十分國小，雙溪區的柑林國小及上林國小，同時也準備禦寒物資，文具，新年小紅包，讓學生又驚又喜，學生也帶來一連串精彩的才藝演出博得滿堂彩。
偏鄉地區要吃到比薩、炸雞、薯條等速食並不是一件容易的事，因此，暖心家族每年到東北角舉辦愛心餐會，讓小朋友吃得很開心，暖心家族連續十年來到雙溪，請十分國小，柑林國小及上林國小三校師生吃大餐，暖心家族成員當中，更有不少人帶著第二代見習觀摩，希望讓愛繼續傳承下去。
暖心家族總召集人黃麗珠表示，很開心暖心家族的愛心餐會，一辦就是十個年頭了，每年來到東北角，就會看到這些孩子又長大不少，而且每個孩子幾乎是十八般武藝樣樣精通，看到他們的表演真的很感動，很感謝學校的用心辦學，每個孩子都是寶貝。
三所小學校長皆不約而同表示，感謝暖心家族連續十年到東北角關心偏鄉學子，不只送上需要的物資，更在歲末的愛心餐會上，和小朋友坐在一起，陪伴他們吃飯話家常，用實際行動關心學子，著實令人感動。
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