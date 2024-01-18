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新北珠寶金工競賽63人獲獎 培育未來精品人才

中央社／ 新北18日電

新北市府教育局今天表示，與鶯歌工商、景文科大開辦金工珠寶人才專班，資深業師進入校園傳道授業，以培育頂尖珠寶精品工藝人才。日前舉辦國際珠寶精品金工競賽，共63人獲獎。

教育局表示，攜手鶯歌工商、景文科技大學、東龍珠公司，日前舉辦「2023新北市國際珠寶精品金工競賽」頒獎典禮，全國高國中、大專院校及國外學校共152人入圍，計63人獲獎。

教育局透過新聞稿說，精品工藝組中，獲高中職組第1名的鶯歌工商學生林易星，與大專院校組入選的台灣藝術大學學生林靜憶，是本屆參賽選手的唯一母子檔。

熱愛金工的林易星表示，金工行業是相當不簡單的工藝，謝謝一路上支持的人，給予舞台展現技能，和媽媽在競賽中得獎是最開心的事，也讓金工變成自己的專業和興趣。

教育局說，三峽國中設計職群技藝班學生陳佑任，以三峽祖師廟發想，將廟中蝙蝠融入耳飾與項鍊設計，將靛藍、紅寶石鑲於蝙蝠中，代表祈求吉祥意義；作品獲得手繪/3D繪圖組（國中組）第1名，飾品呈現在地廟宇特色。

教育局表示，培育學生技能與支持鶯歌在地產業，與鶯歌工商及鶯歌國中合辦技藝班及金工設計職業試探專班，結合業界及民間支援，銜接國中、高中及大學課程，精進學生的珠寶金工技術，期待培育頂尖珠寶精品工藝人才。

東龍珠公司執行長張芳榮表示，珠寶金工是人類喜愛的飾品，產業不只產值高，更需大量客製化，不會被AI（人工智慧）取代，擁有設計製作專業，就是獲得就業的門票。

珠寶 教育局

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