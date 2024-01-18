新北首座全自動智慧回收循環方舟 牛奶瓶也能收

新北市與業者合作推動智慧回收系統，今天在三重愛買啟用新北首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」，不僅24小時全自動化，也是市面上第一台可以回收HDPE材質牛奶瓶的自動化設備，系統可自動分色、分類，讓後續回收物再利用價值大幅度提升。新北市環保局表示，新北包含今日啟用的已有9座智慧回收系統，至今已回收550萬件回收物、減少392公噸碳排。

環保局長程大維表示，新北市自2011年推出黃金里資收站，鼓勵民眾將資源回收物交付鄰近資收站，並可集點兌換環保商品；2020年10月起與ECOCO合作推動四合一智慧回收站，至今全市已有8處站點，已回收PET寶特瓶289萬8293個、電池121萬4767個、鋁罐79萬7335個、手搖杯60萬2929個及不透明塑膠瓶1374個。

今啟動的智慧回收機再升級為「ECOCO循環方舟」，可24小時全自動化服務，方便不同生活習慣的民眾使用，且可將寶特瓶、鋁罐、手搖杯、牛奶瓶及乾電池等5種不同材質的回收物自動辨識、分區、壓縮存放，不但免去人工分類，且節省存放空間13倍。

程大維指出，該自動回收機主要透過光學辨識技術，除可自動分選出寶特瓶、鋁罐、手搖塑膠杯及乾電池外，還是市面上第一台可回收HDPE材質的牛奶瓶自動化設備。新北市環保局未來將持續協助媒合設置「循環方舟」，民眾除可方便、有效率地回收，更可獲得累積點數於配合店家使用享有優惠，並將持續協助媒合設站，提供民眾更多選擇。

ECOCO循環經濟執行長李漢揚表示，循環方舟提供24小時服務，可減少資源回收車收運所產生排碳量，而回收累計點數的措施，還可鼓勵民眾確實回收，同時減少可回收資源誤入垃圾處理系統，造成資源浪費。

因可以自動分色回收，提高回收物利用價值，可再設計或再利用為再生產品，如T恤、包包等，形成循環經濟，且其碳足跡已完成第三方查證，一座大型回收站每月電費約600到700左右，符合回收效益。

李漢揚說，目前技術已經能回收8到10種回收物，這次先推出5種，希望先讓民眾習慣後，會陸續增加種類。