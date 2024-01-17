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i郵箱老人家不會用 汐止議員盼能調整功能

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止汐萬路有i郵箱，老人家不會用，所以，新北市議員周雅玲會勘也希望能夠調整功能便民。 圖／觀天下有線電視提供
汐止汐萬路有i郵箱，老人家不會用，所以，新北市議員周雅玲會勘也希望能夠調整功能便民。 圖／觀天下有線電視提供

汐止汐萬路因為沒有郵局，就有長輩抱怨寄信，都得大老遠跑到大同路去，很不方便，今(17)日新北市議員周雅玲就邀請市府、公所、郵局等相關單位人員現場會勘，本來要找地方設置郵筒，後來發現就近有i郵箱，雖然，也有郵筒但是得要操作面板才能解鎖，老人家不會用，所以，會勘也希望能夠調整功能便民。

新北市議員周雅玲表示，之前有一位長者到服務處陳情，住在汐萬路拱北里附近卻沒有郵筒，寄信都要跑好遠，今天來會勘發現了一個驚喜，原來在汐止總共有9處設置「i郵箱」，可以寄件、收件，但是可能因為沒有被廣為宣傳，附近很多長者不知道，原來「i郵箱」就能寄信，但是因為要操作介面，許多長者不會，會勘有請郵局人員來，現場有協調會將普通郵件跟限時郵件的郵筒，開放成不用跟界面做連結，就像一般郵筒一樣直接投遞，郵政人員這兩天會將改善方式尋他們的SOP也找廠商做即時的改善。

拱北里里長蘇聰賢指出，郵局設了「i郵箱」很方便，不過，之前都沒有介紹，很多里民都反應這要怎麼使用，包括自己也不會，今天剛好郵局人員有來介紹說明，以後就會使用了。

會勘當天有郵局人員解說，里長也跟著學，可以寄包裹、寄信也能收信收包裹，只是其中就連寄信的郵筒也鎖住，一樣是要先操作面板才能解鎖，議員認為老人家不太會用，希望能夠調整一下i郵箱的功能，不要那麼麻煩。

周雅玲說，也有請中華郵政專職人員給服務處一些書面資料，會透過很多平台廣為宣傳「i郵箱」，讓更多人知道如何使用，寄收件都更便利。

郵局 議員

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