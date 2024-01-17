新北招考清潔隊員、駕駛 年前網路報名

歲末年終適合轉職，新北市環保局昨天公布「113年儲備清潔隊員」甄試簡章，將招考890名候用清潔隊員，其中「儲備環保車輛駕駛」候用300名、「儲備清潔隊員」候用590名，報到進用後通過試用期，月薪3萬4千元起跳。本月25日至27日開放網路報名，預計3月到6月筆試、路考跟體能測驗。

環保局表示，一律採網路報名，無法自行上網報名者，環保局另於新北市板橋區文化路一段18號第二辦公室，提供協助網路報名服務；儲備環保車輛駕駛及清潔隊員甄試新增「保障類組」，提供失業勞工及中高齡年滿45歲至65歲者就業機會。

環保局表示，新北市幅員廣大，考量各區生活圈不同特性及交通等因素，將28個行政區畫分為九大考區，各考區內將依照考生成績排名及志願序分發，考生錄取後需於受分發區清潔隊工作滿6年方可申請轉調至其他區清潔隊。

環保局說，設籍新北市4個月以上，且具國小以上學歷者，均可報考「儲備清潔隊員」；報考「儲備環保車輛駕駛」者，除符合前述設籍及學歷規定外，並應領有2年以上之職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕駛執照，而且執照審驗日期無逾期，亦無受吊扣、吊銷處分。

「儲備環保車輛駕駛」甄試採筆試測驗及道路駕駛技術測驗兩階段進行，可至環保局官網招考專區下載簡章及題庫。