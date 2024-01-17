砸14億 嘉里大榮汐止打造物流據點

嘉里大榮攜手新北市府在汐止斥資14億元建置物流廠房，有常溫物流、醫藥配送、醫藥冷鏈物流等中心，將強化新北發展物流經濟及生技醫療產業功能，串連汐止區產業廊帶；基隆東岸停車場及商場重新招商，市府以促參由微風集團進駐，改名「微風東岸」，將投入2億5千萬改善，盼結合基隆廟口夜市商圈及海港周圍廊帶發展。

新北市府以「招商一條龍」專人專案協助，嘉里大榮建置地上4層的物流廠房，常溫物流、醫藥配送中心昨啟用，醫藥冷鏈物流中心今年第3季啟用，將進駐450名員工，帶動就業機會。

微風首次跨足外縣市，基隆東岸商場改名「微風東岸」，業者將投入2.5億改善。記者游明煌／攝影

新北市副市長劉和然與嘉里大榮董事長沈宗桂等剪綵，劉和然致詞說，物流中心位北北基地區產業核心點，串連起汐止區產業廊帶，有助於沿國道一號的ICT產業、生技醫療發展重鎮，連結南港軟體園區、內湖科技園區及開發中的士林北投科技園區等地。

劉和然表示，透過國三可快速連接新店、中和、土城等主要工業區，往東則可由國一串連六堵科技園區及基隆自由貿易港區，區位完整連結北北基經貿走廊，強化新北發展物流經濟及生技醫療產業功能。

沈宗桂說，物流中心除導入智慧倉儲技術，例如無人搬運車、飛梭式料架及棧板輸送機等，推動智慧物流、鏈結北台物流運輸、提供醫藥冷鏈物流服務，整合先進智能物流技術。

基隆市長謝國樑昨天宣布，東岸商場、停車場原廠商經營期限到期，市府以促參委託經營20年，共有4業者投標，微風勝出。微風集團進駐東岸廣場將帶動基隆的經濟發展，為市民提供更多元、高品質的購物、娛樂選擇。

立委當選人林沛祥表示，基隆人不是沒有消費能力，但以前得往台北跑，如今有微風，人潮和錢潮相信會愈來愈多，可擴大廟口夜市消費商圈，吸引雙北更多遊客來基隆。

微風事業總經理楊盛傑說，預估未來會有磁吸效應，改變東岸商圈。微風集團僑漢公司總經理高銘頂表示，微風東岸是微風離開台北首案，農曆過年後開始改造，包括地下室停車場通風、照明、地面全部刨鋪等。有零售、餐飲、娛樂三種主要項目，逐步提升消費的檔次。