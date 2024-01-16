砸1.8億 萬里港東外堤延伸動工

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新北萬里漁港每年進出的漁船達接近1萬船次，受天然地形影響，每逢東北季風來臨時，漁船進出港嘴航道時易受側浪衝擊，有碰撞、翻覆危險，市府研議十多年，中央及地方投入1億8000萬元，防波堤延伸60公尺工程昨開工；工程須克服水下天然地形挑戰，預計明年4月完工。

新北市長侯友宜和漁業署長張致盛昨到萬里漁港，共同主持東外防波堤延伸工程動土。侯友宜說，東外堤再延長60公尺有3項好處，分別是漁船進出港嘴側浪衝擊危險降低，提升港內靜穩度及減緩港口區域淤積，有助保障漁民生命財產安全。

萬里漁港位在萬里區瑪鋉溪口右岸海岸，1976年開始興建，逐年建設形成今日規模，港內擁有造船廠、漁具倉庫、上架場、油庫及整補場等漁業設施，海域成為新北萬里蟹重要產地之一。

新北市漁業處表示，萬里漁港每年進出漁船達近萬船次，受地形影響，東北季風期間進出港嘴航道，易受側浪衝擊造成危險。市府2009年就委託海事團隊進行防波堤延伸數值模擬及水工模型試驗，考量安全性、施工性、整體靜穩度、淤積狀況，提出東外防波堤延伸60公尺方案，總經費1億8000萬元。漁業署去年同意補助，搭配市府自籌款發包，預計明年4月完工。

侯友宜表示，漁港安全直接影響漁民生計，漁港建設是市府對漁業發展的承諾，需要漁會大力協助。這項工程可提升漁港航道安全性和港內靜穩度，提供漁民更安全的作業環境，讓萬里漁港成為北海岸重要漁作基地，讓漁民安居樂業。

張致盛說，台灣西海岸和北海岸的漁港在東北季風期間，進出漁港多受側風威脅。他接任署長時走訪萬里，漁會反映東外堤延伸工程已規畫好，但沒經費。去年有筆特別預算，他聯絡市府農業局長李玟並順利發包。

萬里區漁會總幹事許順發說，在地漁民以往每年冬天總要擔心進出港安全，期盼多年的東外堤延長終於實現。感謝市府整體規畫及漁業署支持，工程完工後，對萬里區漁業產業有很大助益。