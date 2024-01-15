快訊

選後回歸「少康戰情室」 趙少康這日重拾主持身分

被延攬當台中副市長？蔡壁如表態「壓力很大」 喊不會退民眾黨

北市木新市場改建找嘸中繼地 樟新市場社宅經費暫擱

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議會今加開臨時會上午工務委員會預算審議，針對木新市場改建，議員建議「樟新市場預定地」可先作為中繼市場，但都發局規畫於此處蓋社宅，議員希望能先做中繼市場之後再蓋社宅。圖／聯合報系資料照
台北市議會今加開臨時會上午工務委員會預算審議，針對木新市場改建，議員建議「樟新市場預定地」可先作為中繼市場，但都發局規畫於此處蓋社宅，議員希望能先做中繼市場之後再蓋社宅。圖／聯合報系資料照

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台北市議會今加開臨時會上午工務委員會預算審議，針對都發局編列預算，規畫在「樟新市場預定地」蓋社宅議員指出木新市場二樓氯離子過高，市府應優先改建並將預地先做中繼市場。市府指出，附近里長、里民反對做中繼市場，目前繼續找適合處。議員認為應先找到中繼市場預定地再討論，預算先暫擱。

都發局編列113-120年度連續性工程總經費9558萬8900元，規畫在文山區樟新市場預定地（現為停車場），興建89戶社債、113年辦理規畫設計、預計民國114年底動工。

議員王欣儀表示，改社宅只要周邊里民同意，都會支持，但附近木新市場建物老舊需改建，盼改建期間中繼市場能先使用預定地，後續再蓋社宅。

王欣儀說，木新市場建物1982年興建，1986年增建2樓，共有2層樓、1層地下停車場，目前1樓作為市長、2樓則是區民活動中心，雖然市場改建年限要到2023年，但2012年2樓被發現氯離子過高，近期又出現天花板塌陷、漏水等問題，建議應一併規畫優先改建，而樟新市場預定地，距離木新市場相距不到一公里，適合作為中繼市場，建議社宅預算保留科目刪到1000元

都發局長王玉芬表示，當地里長、里民皆反對地目做為中繼市場，盼能保留規畫設計總經費，待市場處與都發局確定木新市場中繼地點才可動支。市場處也說，目前有陸續尋覓合適中繼市場地點，但要經過與地主、周邊居民同意才能有後續規畫，目前景文高中對面國家住都中心也有一塊空地，未來要做社宅，日前有發文希望同意做中繼市場。

王欣儀說，景文高中預定地是國有地，未來也要蓋社宅，「怎麼可能同意借給你？」目前看起來樟新市場預定地是最適合，其他地點目前看起來距離木新市場原址太遠，或周邊有其他市場，希望市府能再跟樟新市場預定地附近居民溝通。委員會召集人、議員陳政忠裁示，預算先暫擱，都發局、市場處須先確認是否有找到合適中繼市場用地。

社宅 議員 王欣儀

延伸閱讀

台北市立委開票結果／第六選區選前激烈！替國民黨守下大安區 羅智強宣布當選立委

王欣儀胞姊遭追求者猛刺39刀亡 父母心痛一輩子 外出打扮太漂亮會遭斥

術後首談病情 王欣儀自曝罹癌第二期：有轉移

王欣儀親姊遭追求者刺39刀亡 醫曝這情況手段會更激烈

相關新聞

緊盯三鶯線 侯友宜拚任內完成

捷運三鶯線是新北捷運局第一條自辦的中運量捷運，2023年12月完成全線14.3公里合龍作業，軌道鋪設、機廠也同步施工，預...

北市木新市場改建找嘸中繼地 樟新市場社宅經費暫擱

台北市議會今加開臨時會上午工務委員會預算審議，針對都發局編列預算，規畫在「樟新市場預定地」蓋社宅，議員指出木新市場二樓氯...

萬里漁港東外堤延伸工程動土 提升漁船進出港嘴安全

新北市長侯友宜和漁業署長張致盛今天到萬里漁港，共同主持東外防波堤延伸工程動土典禮。東外堤再延長60公尺將有3項好處，分別...

北市協助極低體重兒家庭減輕負擔 2歲納入兒醫補助第二類

根據衛福部國健署2021年統計，台灣出生體重未滿2500公克的新生兒占總出生數10.56%，代表約每10名新生兒，就有1...

建管處：北市競選廣告17日前清除 逾期可連罰

2024大選13日落幕，台北市建管處今天表示，依台北市競選廣告物管理自治條例相關規定，競選廣告物應於選舉投票日隔天起3個...

捷運經過 新北市啟動淡水渡船頭燈杆修復再利用評估

淡海輕軌二期確定走河岸路廊，修正計畫正在交通部審議，新路線將行經指定歷史建物「淡水渡船頭燈杆」，新北市捷運局啟動「淡水燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。