北市木新市場改建找嘸中繼地 樟新市場社宅經費暫擱

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台北市議會今加開臨時會上午工務委員會預算審議，針對都發局編列預算，規畫在「樟新市場預定地」蓋社宅，議員指出木新市場二樓氯離子過高，市府應優先改建並將預地先做中繼市場。市府指出，附近里長、里民反對做中繼市場，目前繼續找適合處。議員認為應先找到中繼市場預定地再討論，預算先暫擱。

都發局編列113-120年度連續性工程總經費9558萬8900元，規畫在文山區樟新市場預定地（現為停車場），興建89戶社債、113年辦理規畫設計、預計民國114年底動工。

議員王欣儀表示，改社宅只要周邊里民同意，都會支持，但附近木新市場建物老舊需改建，盼改建期間中繼市場能先使用預定地，後續再蓋社宅。

王欣儀說，木新市場建物1982年興建，1986年增建2樓，共有2層樓、1層地下停車場，目前1樓作為市長、2樓則是區民活動中心，雖然市場改建年限要到2023年，但2012年2樓被發現氯離子過高，近期又出現天花板塌陷、漏水等問題，建議應一併規畫優先改建，而樟新市場預定地，距離木新市場相距不到一公里，適合作為中繼市場，建議社宅預算保留科目刪到1000元

都發局長王玉芬表示，當地里長、里民皆反對地目做為中繼市場，盼能保留規畫設計總經費，待市場處與都發局確定木新市場中繼地點才可動支。市場處也說，目前有陸續尋覓合適中繼市場地點，但要經過與地主、周邊居民同意才能有後續規畫，目前景文高中對面國家住都中心也有一塊空地，未來要做社宅，日前有發文希望同意做中繼市場。

王欣儀說，景文高中預定地是國有地，未來也要蓋社宅，「怎麼可能同意借給你？」目前看起來樟新市場預定地是最適合，其他地點目前看起來距離木新市場原址太遠，或周邊有其他市場，希望市府能再跟樟新市場預定地附近居民溝通。委員會召集人、議員陳政忠裁示，預算先暫擱，都發局、市場處須先確認是否有找到合適中繼市場用地。