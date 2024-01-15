緊盯三鶯線 侯友宜拚任內完成

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捷運三鶯線是新北捷運局第一條自辦的中運量捷運，2023年12月完成全線14.3公里合龍作業，軌道鋪設、機廠也同步施工，預計今年底列車在優先路段做動態測試，朝2025年完工目標邁進。新北捷運局長李政安說，通車後三峽鶯歌地區市民至雙北市中心通勤時間減少20分鐘，未來往南可延伸八德串連桃園綠線。

捷運三鶯線如火如荼進行中，捷運機廠主結構完成近9成，新北市長侯友宜說，預估2025年底能完成列車測試提早通車，未來三鶯線再延伸到桃園八德，與桃園綠線銜接，完善北北桃捷運路網，打造共榮生活圈。

侯友宜表示，三鶯線去年底完成全線14.3公里的高架段合龍，象徵全線主體結構完成、全線連通，後續軌道及機電系統施工不會中斷，且無須占用道路。

三鶯線三峽機廠行政中心、主變電站、儲車廠及維修工廠結構體完成近9成，預計今年4月完成機廠所有平面軌道；機廠主變電站引接台電161KV電力，提供機電所需電力，今年6月將可以供應22KV電力至維修工廠、行政大樓及測試軌，以利列車7月開始靜態及動態測試。

侯友宜說，優先測試路段（LB04橫溪站至LB08鶯歌車站），今年10月將完成軌道鋪設，11月第三軌供電完成，接續6組列車上線測試，提前啟動機電系統測試調校。侯也說，三鶯線施工期間遇疫情、通貨膨脹考驗，市府團隊沒懈怠，希望這條捷運線能在他任內完成。