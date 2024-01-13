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投票結束！吳欣盈比讚、首投族拍選票 台北市共發生10件選舉違規案

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》

第16任總統副總統及第11屆立法委員投開票所上午投票，台北市共1764個投開票，投票結束共發生10件違規案件；包括撕毀選票、投開票所內攜帶手機及干擾投開票所案件。

選委會統計，上午有多處投票所有立委候選人鍾小平所掛競選布條，已請環保局拆除。另外，吳興國小投票所，副總統候選人吳欣盈投票比讚，目前已經提由監察小組會議調查是否違法。

另外，其他違規案件，包括所用手機照相、撕選票，另有李姓候選人投票完不願離去，有擾亂投票秩序之虞，經勸導後仍不願離去，現由員警以強制力驅離。

另還發生有民眾在投票所拍照，經初步了解是年輕人首投族，第一次投票，想拍照作紀念，被警方帶回製作筆錄。

也有以手機拍攝投開票所，並且自投開票所出口潛入拍攝票匭，經警衛人員制止後，發現該民相簿內有投開票所照片經主任管理員通報選監小組，依法帶返派出所製作筆錄。

民眾黨副總統候選人吳欣盈上午前往吳興國小投票，投完票後比大拇指，引發討論。記者蘇健忠／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈上午前往吳興國小投票，投完票後比大拇指，引發討論。記者蘇健忠／攝影

投票 選委會 鍾小平 吳欣盈

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