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返鄉繼承桶柑果園 八里農友戴俊源精進種植技術、改良品種

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
八里農友戴俊源種植桶柑已有20載，從2003年返鄉繼承家中的石頭公果園。記者江婉儀／攝影
八里農友戴俊源種植桶柑已有20載，從2003年返鄉繼承家中的石頭公果園。記者江婉儀／攝影

八里農友戴俊源種植桶柑已有20載，從2003年返鄉繼承家中的石頭公果園。記者江婉儀／攝影
八里農友戴俊源種植桶柑已有20載，從2003年返鄉繼承家中的石頭公果園。記者江婉儀／攝影

春節將至，新北市八里區盛產桶柑，八里農友戴俊源種植桶柑已有20載，從2003年返鄉繼承家中的石頭公果園，戴俊源本身已有基礎培育技術，但仍持續學習精進，除了改良嫁接品種，無籽率高於其他品種，也向農會學習兩段式剪法，雖然麻煩但可延長桶柑貯藏時間。

新北市柑橘產業主要集中八里區，其中桶柑採收期從1月20日開始至過年前，即將進入產季，八里桶柑皮薄、甘甜多汁，剝開果皮便能聞到柑橘香氣，接著吃進嘴裡，喉韻香氣回甘，清爽又解膩。

今年66歲的八里區農友戴俊源，是家中第二代，從小跟在父親戴朝木身邊學習種植。戴俊源的果園位於觀音山上，有海拔400公尺，為八里區目前海拔最高的桶柑園，擁有於足夠的日曬再加上種植於避風且排水良好的山坡地，為適合桶柑生長的環境。

父親離世後，戴俊源2003年返鄉繼承家中的石頭公果園，利用休假時間經營果園。即使本就擁有基礎的果樹栽培技術，戴俊源仍參加農會講習會課程輔導，加強冬季果實轉色技術，學習到噴灑硫磺粉，可加速果實轉色還能防治病蟲害。

另外，戴俊源也在採收時，使用農會教的兩段式剪法，先從果實上方枝條2吋剪下，再進行修平，以保持果蒂的完整性，雖然較為費工但可以延長桶柑的貯藏時間。

戴俊源說，原先父親種植品種為大春種，品質及收成量差，自己接手果園後，開始尋找適合的栽培品種，嘗試嫁接不同的苗，近年終於找到來自新竹的無菌嫁接苗，改種植無籽桶柑。栽培出果形平整、大小均勻，結果量適中的無籽桶柑。除了收成時方便管理外，無籽率勝於其他品種，深受消費者喜愛。

戴俊源園內約有70棵果樹，種植面積約0.2公頃，年產量可達3千斤。戴俊源表示，新北的桶柑較扁平，喉韻香氣回甘，建議消者可挑選底部完整、轉色為亮橘色、油胞細緻、具有重量感的果品，吃起來香甜多汁、風味香濃醇厚。

八里農友戴俊源種植桶柑已有20載，從2003年返鄉繼承家中的石頭公果園。記者江婉儀／攝影
八里農友戴俊源種植桶柑已有20載，從2003年返鄉繼承家中的石頭公果園。記者江婉儀／攝影
八里農友戴俊源種植桶柑已有20載，從2003年返鄉繼承家中的石頭公果園。記者江婉儀／攝影
八里農友戴俊源種植桶柑已有20載，從2003年返鄉繼承家中的石頭公果園。記者江婉儀／攝影

八里 農會

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