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侯友宜遭批兩年社宅掛0 新北市府反擊問：還有什麼汙衊手段？

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

選戰倒數24小時，賴蕭全國競選總部今上午批評新北市府連兩年自行決標社宅都掛0。新北市城鄉局反擊表示，新北推動社宅逐步落實1.1萬戶，反問綠營還有什麼汙衊市政手段要盡出？

賴蕭全國競選總部今上午發言人陳世凱、戴瑋姍批評新北市府最近的社宅都是中央土地興建，新北自己決標社宅連兩年掛0。

新北市城鄉局則說，城鄉局持續落實居住正義推動社會住宅、包租代管、租金補貼等，社會住宅不只自行興建還有容積獎勵捐贈、都市計畫變更等多元取得管道，逐步落實1.1萬戶。

城鄉局反批民進黨執政7年多以來，社宅蓋最少、房價漲最高，尤以副總統賴清德待過的台南市政府更甚，社宅完工數到目前為止，竟然還是掛0。質疑賴競總除造謠、抹黑、烏龍爆料、雙標、不做功課以外，還有什麼汙衊市政的手段要盡出？

城鄉局表示新北社宅穩健成長1.1萬戶，可至內政部不動產資訊平台查詢。圖／新北城鄉局提供
城鄉局表示新北社宅穩健成長1.1萬戶，可至內政部不動產資訊平台查詢。圖／新北城鄉局提供

社宅 競選總部 2024選舉 2024總統選舉 侯友宜

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