瑞芳東和里男志工進廚房 樂與婆婆媽媽學做菜

瑞芳區東和里銀髮共餐已經邁入第十三年，不少志工也是從初期就投入共餐行列，有別於其他據點大多是婆婆媽媽煮飯，東和里也有一兩位男性志工也擔任掌廚的工作，退休後投入志工工作，從原本不會煮飯但可以獨當一面，樂於和婆婆媽媽們學習料理。

已經快七十歲的男性志工陳福長說，屆齡退休後就想為社區服務，因此投入共餐志工的行列，原本對廚藝根本一竅不通，好在其他婆婆媽媽都很熱心指導，讓他現在也可以掌廚，成為裏頭少數的男性廚房志工，來到銀髮共餐讓他學會如何料理，現在在家裡偶爾也會小露一手，增進家庭關係。

東和里里長周樹木說，一轉眼已經12年過去，銀髮共餐有這些志工真好，無私奉獻自己的心力，每周為長者張羅餐點，廚房志工裡面除了有女性，也有男性，也展現了只要願意做，不論什麼性別都行。

瑞芳區長楊勝閔說，東和里開辦銀髮共餐已經十多年，相當有經驗，大大造福地方長者及弱勢戶，因為這幾天天氣很冷，今天也到現場提醒長者要做好保暖工作，避免因為溫差導致疾病的發生。