瑞芳東和里男志工進廚房 樂與婆婆媽媽學做菜
瑞芳區東和里銀髮共餐已經邁入第十三年，不少志工也是從初期就投入共餐行列，有別於其他據點大多是婆婆媽媽煮飯，東和里也有一兩位男性志工也擔任掌廚的工作，退休後投入志工工作，從原本不會煮飯但可以獨當一面，樂於和婆婆媽媽們學習料理。
已經快七十歲的男性志工陳福長說，屆齡退休後就想為社區服務，因此投入共餐志工的行列，原本對廚藝根本一竅不通，好在其他婆婆媽媽都很熱心指導，讓他現在也可以掌廚，成為裏頭少數的男性廚房志工，來到銀髮共餐讓他學會如何料理，現在在家裡偶爾也會小露一手，增進家庭關係。
東和里里長周樹木說，一轉眼已經12年過去，銀髮共餐有這些志工真好，無私奉獻自己的心力，每周為長者張羅餐點，廚房志工裡面除了有女性，也有男性，也展現了只要願意做，不論什麼性別都行。
瑞芳區長楊勝閔說，東和里開辦銀髮共餐已經十多年，相當有經驗，大大造福地方長者及弱勢戶，因為這幾天天氣很冷，今天也到現場提醒長者要做好保暖工作，避免因為溫差導致疾病的發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言