北市研議班班裝「安全鈴」、新北評估中 學校認效果有限

新北市校園割頸案引發全台關注，台北市教育局今表示，目前討論在國中小各班級教室設「安全鈴」，讓學生可以第一時間求救，對此新北教育局說會審慎評估。不過全國中小學校長協會、新北市教育產業工會都認為效果有限。

教育局指出，去年12月29日市府已召開「新北市強化校園安全網絡專家諮詢會議」，除跨局處參加外，也邀請校長協會、教師團體、家長團體；國小、國中及高中階段現場導師、組長、主任及校長等人員，收集各方意見，會議初步共識，將強化學校預防、演練工作，加強與家庭、社政、警政與司法機關合作。

此外，該會議呼籲中央重新檢視少事法執行過程、加強犯罪組織吸收未成年及教唆未成年犯罪查緝與刑責、調整校園安全檢查措施，提高教師輔導管教權、國高中普設專職學務人力，建置專業校園安全專業證照人力等。

全國中小學校長協會理事長張信務直言，安全鈴效果不大，一方面容易誤觸，另一方面是班級都有老師，需要求救機率不高。張說，應該建立的是孩子間的通報網路，發現有人帶違禁品就能立即發現，不過實務上容易有同儕、不當抓耙仔（意指背地裡打小報告、通風報信的人）的壓力。

新北市教育產業工會理事長吳添寶也說， 校園裝設安全鈴效果不大，因為安全鈴使用當下，憾事可能已經發生，認為預防勝於治療，現行法令過度緊縮教師懲戒權，過度保護曝險學生，使得老師不敢管教，法令對曝險學生毫無嚇阻作用，教育部應修法適度放寬教師懲戒權，或仿效先進國家配套「懲戒室」，以利學校管教輔導學生，維護校園安全。