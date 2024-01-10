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淡江大橋工程進度近六成 洪孟楷盼規劃萬人健走

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江大橋進度也直逼六成，立委洪孟楷認為應該超前部署有意義的萬人健走活動規劃。 圖／紅樹林有線電視提供
淡江大橋進度也直逼六成，立委洪孟楷認為應該超前部署有意義的萬人健走活動規劃。 圖／紅樹林有線電視提供

連接淡水八里的第二座重大橋梁建設淡江大橋將在2025年底完工，目前進度也直逼六成，立委洪孟楷認為應該超前部署有意義的萬人健走活動規劃，今年就要來著手計畫辦理通車比照當年關渡大橋通車人潮走上橋面的盛大景像，讓淡江大橋不僅成為新北市新地標，突顯淡水八里在地特色。

立委洪孟楷表示，淡江大橋工程進度已達56%，進度超過預計期程，且未來主橋墩還將有2/3高度透過工程作業一步一步堆疊到位。洪孟楷表示，這項中華民國指標性的重大工程，早年關渡大橋通車時，是由淡水河左右沿岸民眾們，用步行跨越淡水河的方式來象徵啟用，此刻更期待未來完工也能有意義的活動規劃。

立委洪孟楷指出，現在每年跨年都有新北市政府舉辦的盛大跨河煙火秀活動，吸引數十萬人潮聚焦在淡水八里兩岸，而在通車規劃當中，更能夠加入馬拉松或是萬人健走等活動，而且現在就可以開始進行規劃，讓淡江大橋不僅成為新北市新地標，突顯淡水八里在地特色，更能夠讓台灣成為國際新焦點。

淡水河 淡江大橋

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