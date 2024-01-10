率全國之先 蔣萬安推綠色金融發行社會責任債券創三贏

為落實永續共融，台北市長蔣萬安今天宣布北市府率中央、全國之先，首個政府機關正式掛牌向企業發行永續發展債券，這次共發行25億元，2年期6億元、3年期8億元、5年期11億元，加權平均利率1.237%，募得資金全數用於捷運建設。蔣說，這次創新首發永續發展債是重要里程碑，透過綠色金融創造市民、政府、企業三贏局面。

北富銀表示，這次由政府機關首度發行永續社會債券，很重要是資金用途明確，會讓投資市場特別有興趣，尤其投資市場都需要更多ESG元素在裡頭，以吸引更多投資人。另外，也因資金用途明確用於ESG，政府機關發行的社會債債信好，對發行者形象也加分。

蔣萬安今天上午主持北市府掛牌發行社會責任債券記者會，蔣也提到，面對2050淨零碳排，北市府會階段性完成目標，除今天的綠色金融，都發局也推出降溫城市規畫，希望未來體感降溫兩度，今年上半年會完成法制作業，所有新建建築，能納入節能減碳的量能。

財政局長胡曉嵐表示，這次首度發行的社會責任債券25億元，除能將資金投入改善台北市捷運建設環境外，社會責任債券計畫書也有三項全國首創，包括國內政府機關首先掛牌發行、也是國內政府機關首例將計畫書內容與聯合國永續發展目標(SDGs)連結，同時也是國內首先參照國際資本市場協會(ICMA)發行社會責任債券的最新準則，用來追蹤本次債券發行，除資金用途之外的外部成果及影響力。

這次由捷運局發行社會責任債，吸引國內20家業者參與投標，所募得資金將全數用於具社會效益的捷運建設計畫，蔣說，因台北捷運網絡綿密，提供民眾便捷安全舒適的旅運交通設施，每一天都有兩百萬人次，更重要能帶動捷運網絡周邊快速發展。

蔣萬安也提到，永續發展債相對於公債，利率比較低，同樣對投資人企業買永續債，可以列為金管會包括公司治理、綠色金融、ESG等評鑑重要指標，今天是用一個非常創新的作法，也就是他上任後告訴團隊，要以「永續共榮、希望首都」作為未來施政的方向及策略，永續永遠在最前面，除了對居住、交通，財政局也積極規畫發行永續債，透過綠色金融創造市民政府企業三贏局面。

北富銀表示，身為金融機構拿的是社會大眾的存款資金，社會責任很重，過去幾年累積六千億元相關的投資與融資，希望今天的社會債發行只是一個開始，利用專業及金融工具，推動對社會發展有意義的工作。