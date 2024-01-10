疫情近3周升溫 獎勵打新冠疫苗 北市抽禮券

新冠疫情逐漸升溫，疾管署預估本月中下旬確診數會達高峰，每日達1.8至2萬人確診。北市副市長林奕華、衛生局長陳彥元昨宣布北市打新冠XBB.1.5疫苗，可抽一萬元等值禮券，只要本月施打的台北市民，都有機會抽中一萬元等值禮券。

Novavax XBB.1.5開打，陳彥元昨也捲起衣袖帶頭施打，衛生局表示，目前新冠疫情確診近3周有逐漸增加趨勢，目前疫苗施打率，全年齡層目前已施打約9萬8千多劑，施打率約4%，近期施打率愈來愈好，祭出獎勵希望可以衝高施打率，中央希望達到全民的10%。

林奕華表示，去年莫德納已打了9萬多劑，這次多了Novavax，有兩種疫苗可以選擇，尤其再來就是農曆過年，民眾返鄉南來北往，先將自己保護好，才能健健康康全家團聚過年。

衛生局表示，只要是設籍北市，今年1月1日至1月31日在北市合約醫療院所或接種站施打新冠XBB.1.5疫苗，包括5歲以下、6至17歲、18至49歲、50至64歲、65歲以上民眾各抽一名「幸運獎」，獎項為一萬元等值禮券、至於滿6個月以上「健康獎」有兩千名額獎項為1000元禮券。施打廠牌可選擇莫德納、或Novavax廠牌。

首周北市共13家醫院，包括台大、榮總、國泰、聯醫和平陽明忠孝中興仁愛院區，及58家診所開設Novavax XBB.1.5疫苗門診。