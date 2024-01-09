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賴品妤猛攻廖家莊園占用國有地 廖先翔出示房屋拆除照

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市議員林秉宥今天說，國民黨立委候選人廖先翔家的豪華莊園，經國產署認定有占用國有地並提出告訴。圖／賴品妤競選總部提供
新北市議員林秉宥今天說，國民黨立委候選人廖先翔家的豪華莊園，經國產署認定有占用國有地並提出告訴。圖／賴品妤競選總部提供

新北市第12選區民進黨立委候選人賴品妤等人今天召開記者會，指國民黨立委候選人廖先翔家的「800坪莊園」，經國產署認定竊佔國有地，廖卻一直說謊。廖先翔出示照片，證明主建物已拆除，水池部分則是航照圖偏差，並未占用國有地。

新北市第12選區被藍綠陣營認為是激戰區，賴品妤和廖先翔除了在發送選民的文宣中交火，賴營近日更針對廖父的莊園違建、經營停車場涉嫌竊佔國有土地發動猛攻。

賴品妤今天和新北市議員林秉宥、顏蔚慈，在賴的競選總部召開記者會。林秉宥說，上周他到地檢署告發「廖家豪華莊園」時，廖先翔說「沒有侵占國有地，其他違規使用已排除」。但這處莊園已經國產署認定，確實有占用國有地並提出告訴。

林秉宥說，占用部分包括仍存在的水池，占用石硿子小段528號國有地，未拆除完畢的建物本體，占用地號529號的國有地，顯示廖先翔兩個月來「未占用」的說詞全是謊言。

顏蔚慈表示，全案在11月初被媒體揭露後，新北市政府不斷包庇廖先翔，只處以6萬元罰鍰。依據區域計畫法，廖家必須在一個月內恢復原狀，「市府根本成為了廖先翔競選總部」。

廖先翔說，面對家人違規，他的態度始終如一，就是有違規，就請家人儘速改善，被誤會的部分也予以澄清。水池土地經地政事務所鑑界測量後，確認為航照圖的偏差，建築物的部分也已經拆除了，並提供照片佐證。

新北市第12選區國民黨立委候選人廖先翔今出示照片，佐證廖父在山上的房屋主體已拆除。圖／廖先翔競選總部提供
新北市第12選區國民黨立委候選人廖先翔今出示照片，佐證廖父在山上的房屋主體已拆除。圖／廖先翔競選總部提供
新北市立委候選人賴品妤（中）今和新北市議員林秉宥（左）、顏蔚慈（右）召開記者會，指國民黨立委候選人廖先翔家的豪華莊園確有占用國有地。圖／賴品妤競選總部提供
新北市立委候選人賴品妤（中）今和新北市議員林秉宥（左）、顏蔚慈（右）召開記者會，指國民黨立委候選人廖先翔家的豪華莊園確有占用國有地。圖／賴品妤競選總部提供
新北市第12選區國民黨立委候選人廖先翔今天說，父親在山上的房屋主體已拆除，水池並未占用國有地。圖／廖先翔競選總部提供
新北市第12選區國民黨立委候選人廖先翔今天說，父親在山上的房屋主體已拆除，水池並未占用國有地。圖／廖先翔競選總部提供

廖先翔 國有地 2024選舉 2024立委選舉 2024北北基立委 賴品妤

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