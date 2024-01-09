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國定古蹟嘉義城隍廟迎龍年推「祥龍獻瑞」招財錢母 幼兒表演迎神賽會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
城隍廟邀請民族國小附設幼兒園中班活潑可愛幼兒，穿戴特製的迎神廟服帽子，手拿特製道具，搭配「城隍之歌」，跳演七爺、八爺。記者魯永明／攝影
城隍廟邀請民族國小附設幼兒園中班活潑可愛幼兒，穿戴特製的迎神廟服帽子，手拿特製道具，搭配「城隍之歌」，跳演七爺、八爺。記者魯永明／攝影

國定古蹟嘉義城隍廟迎接2024甲辰金龍年，推出新年開運吉祥「祥龍獻瑞」招財錢母吊飾與民眾結緣，錢母吊飾農曆過年初三、初四上午各贈送1500個與信眾結緣，另限量製作百個檜木製錢母放大版，信賴眼科院長賴麗如醫師上午到城隍廟認購30個，見證自己蒙城隍爺保佑走過生命幽谷。

上午城隍廟邀請民族國小附設幼兒園中班活潑可愛幼兒，穿戴特製的迎神廟服帽子，手拿特製道具，搭配「城隍之歌」，跳演七爺、八爺、城隍爺迎神賽會，活力、俏皮、生動演出，獲來賓熱烈掌聲，校長陳文瑜帶領幼兒祝福大家，新年快樂、祥龍賀歲。

城隍廟董事長賴永川說，歲次甲辰年祥龍賀歲，「龍」具權力尊貴象徵，是信仰文化趨吉避凶、招財進寶吉祥神獸，特別設計「祥龍獻瑞」招財錢母，外形以「古錢龍銀」概念為主題，正面以「祥龍獻瑞」象徵富貴福氣一整年！限量創意吉祥好物「祥龍獻瑞」錢母吊飾農曆年初三、初四上午，各贈送1500個與信眾結緣。點財神燈也送「祥龍獻瑞」錢母；提醒領取信眾要到五路財神殿拜拜過香爐祈福許願，隨身攜帶，庇佑人氣旺、事業旺、財運旺、富貴瑞氣一整年。

廟方推出限量開運台檜「祥龍獻瑞」錢母放大版，用台灣檜木打造，擺放書桌、辦公桌，限量100個，只要捐3000元即可獲得，信賴眼科院長賴麗如搶先預定30個，她說，她遭遇人生困境，蒙城隍爺保佑平安走過生命幽谷，訂購放大版錢母當新年賀禮送親友。

另城隍廟27日舉辦與神同行公益路跑、愛心市集，活動報名截止，廟方近日接到民眾詢問，未參加路跑如何取得限量888元「開運鎖財金龍牌」收藏，廟方決定2月1日起可到城隍廟櫃台結緣將「開運鎖財金龍牌」帶回家。

國定古蹟嘉義城隍廟迎接2024甲辰金龍年，推出開運吉祥「祥龍獻瑞」招財錢母吊飾與民眾結緣，另限量製作百個檜木製錢母放大版，信賴眼科院長賴麗如到城隍廟認購30個。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟迎接2024甲辰金龍年，推出開運吉祥「祥龍獻瑞」招財錢母吊飾與民眾結緣，另限量製作百個檜木製錢母放大版，信賴眼科院長賴麗如到城隍廟認購30個。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟迎接2024甲辰金龍年，推出開運吉祥「祥龍獻瑞」招財錢母吊飾與民眾結緣，另限量製作百個檜木製錢母放大版，信賴眼科院長賴麗如(左)上午到城隍廟認購30個。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟迎接2024甲辰金龍年，推出開運吉祥「祥龍獻瑞」招財錢母吊飾與民眾結緣，另限量製作百個檜木製錢母放大版，信賴眼科院長賴麗如(左)上午到城隍廟認購30個。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟迎接2024甲辰金龍年，推出開運吉祥「祥龍獻瑞」招財錢母吊飾與民眾結緣，另限量製作百個檜木製錢母放大版。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟迎接2024甲辰金龍年，推出開運吉祥「祥龍獻瑞」招財錢母吊飾與民眾結緣，另限量製作百個檜木製錢母放大版。記者魯永明／攝影
城隍廟邀請民族國小附設幼兒園中班活潑可愛幼兒，穿戴特製的迎神廟服帽子，手拿特製道具，搭配「城隍之歌」，跳演七爺、八爺、城隍爺迎神賽會。記者魯永明／攝影
城隍廟邀請民族國小附設幼兒園中班活潑可愛幼兒，穿戴特製的迎神廟服帽子，手拿特製道具，搭配「城隍之歌」，跳演七爺、八爺、城隍爺迎神賽會。記者魯永明／攝影
城隍廟邀請民族國小附設幼兒園班中班活潑可愛幼兒，穿戴特製的迎神廟服帽子，手拿特製道具，搭配「城隍之歌」，跳演七爺、八爺、城隍爺迎神賽會。記者魯永明／攝影
城隍廟邀請民族國小附設幼兒園班中班活潑可愛幼兒，穿戴特製的迎神廟服帽子，手拿特製道具，搭配「城隍之歌」，跳演七爺、八爺、城隍爺迎神賽會。記者魯永明／攝影

城隍廟 開運

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