籲集中選票支持侯康配 謝龍介：投給柯文哲就是支持賴清德
選戰倒數個陣營交鋒激烈，國民黨不分區立委候選人謝龍介今前往士林為立委候選人張斯綱站台，呼籲選民集中選票支持張。談到總統大選，謝也說，目前選情激烈，「投給柯文哲就是支持賴清德」呼籲民眾集中選票支持「侯康配」。
謝龍介表示，大家都很清楚「投給柯文哲就是支持賴清德」所有各項訊息都指出藍綠競爭激烈，雙方僅差一線之隔，誰能將支持者最大程度凝聚，在剩下三天時間拉票、催票，投票日鼓勵大家出來投票。
謝龍介更說，未來有機會進到立法院，過去民進黨聲稱30年後才能看到的機密論文、合約，只要他進入立院，他明年就可以將這些東西，讓民眾看到。
謝龍介今陪同張斯綱車掃，兩人車掃結束後也前往石牌自強市場拜票，民眾也特別送上「好彩頭」祝福，不過就在相隔不到100公尺處，民進黨議員鍾佩玲先到市場為選區立委吳思瑤助選，不過兩方人馬並未見面。
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