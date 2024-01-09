新北立委十選區 林金結、吳琪銘三峽顧票 農會理事長搶手
新北立委十選區土城、三峽選情緊繃，現任立委綠營吳琪銘及挑戰者藍營吳琪銘為穩固三峽票源，6日吳琪銘找三峽農會理事長蘇俊龍站台，外界盛傳拔樁成功，不過7日及今日蘇俊龍則是兩次為林金結輔選， 破除吳琪銘拔樁農會傳言，蘇俊龍也說，吳琪銘、林金結兩人都是好朋友，否認拔樁消息。
2020年立委選舉，新北十選區因鴻海創辦人郭台銘派子弟軍李縉穎參戰，形成三腳督，李縉穎吸走3萬8977票、吳琪銘獲9萬2665票，林金結拿7萬3686票落敗。
這次李縉穎未參選，林金結也盼能拿下李縉穎近四萬張票，今上午再度與李縉穎車隊掃街。林金結再次參選立委獲李縉穎多次站台掃街拜票，兩人合體掃街對林金結選情大有助益。三峽農會理事長蘇俊龍也特地趕來為林金結加油打氣。 面對問及對林金結選情，蘇俊龍表示一定凍蒜，破除吳琪銘拔樁農會的傳言。
面對對手動作頻頻，吳琪銘近來請到綠營各大母雞站台後，今下午則在邀請總統府秘書長林佳龍陪同在土城拜票，增加曝光度。
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