法鼓山、靈鷲山、基隆市議會 春節春聯巧思「龍」好運

春節快要到了，很多單位都開始發送春聯，今年是「龍」年，法鼓山推出「人間有幸福」春聯，靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「龍騰九運開泰平」，基隆市議會也有開箱春節小物，「隆吟德瑞」歡慶基隆市改制1百年，都歡迎民眾索取，祈求「龍」好運。

法鼓山表示，秉持「心靈環保」的理念，今年春聯仍維持以往採較為環保的工序，保存紙張典雅、簡樸的本色與視覺觸感。春聯左下角有QR Code，可透過手機掃描，瞭解春聯主題、設計巧思及意涵。

法鼓山「人間有幸福」春聯，已開放法鼓山海內外各分寺院道場同步開放索取，全台全聯福利中心及大潤發門市限量發送，方便民眾可就近免費取得春聯。法鼓山方丈和尚果暉法師祝福人間處處有幸福。

靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「龍騰九運開泰平」，期許大家回歸靈性，找回如實本來，改掉不好的習慣，活出生命潛能，龍年春聯可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、各地講堂及分院、宜蘭喜互惠超市免費索取，送完為止。

基隆市議會議長童子瑋、副議長楊秀玉也公布基隆市議會的龍年春聯、1元開運金與紅包袋。童子瑋表示，今年是甲辰金龍年，更是從1924年基隆升格為「市」100周年，主題「隆吟德瑞」有讓基隆大展鴻圖之意相當有意義，1元開運金特別送到慶安宮祈福加持。