板新6處乙種工業區推都更

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市捷運板新站周邊工業用地緊鄰新板特區，區域內因產業遷移、沒落等因素，工業區功能不彰，新北市城鄉局推動「畫定新北市板橋區捷運板新站周邊地區更新地區及訂定都市更新計畫案」，規畫將工業區變更為產業、居住複合使用的特定專用區，地主若願透過都更推動轉型，可免工變住的回饋37％，不過維持210％容積率，目前主要計畫在市都委會小組討論，城鄉局近日公展細部計畫，盼引導老舊聚落再開發。

該更新地區範圍是新板特區東側6處乙種工業區，鄰近板橋第一運動場及捷運環狀線板新站，北鄰縣民大道二段，南以住宅區為界，東至民生路二段，西以漢生東路為界，計畫區總面積8.66公頃。

城鄉局指出，這6處乙種工業區，現況已低度使用或轉型其他使用，區域內建物窳陋有妨害公共安全之虞，不符合都市機能，且土地產權細碎，地主要自行改建不易。

城鄉局表示，該區周邊部分大型工廠及公司提出轉型計畫，包括中山路一段的全國加油站、聲寶公司分別在2007年及2010年由工業區變更為商業區，預計重建為辦公大樓及酒店式住宅大樓。計畫範圍內包含雄獅鉛筆及厚生化學也在2013、2015年提出都市更新事業計畫報核，顯示該區更新轉型需求大。

城鄉局計畫審議科長許仁成說，這些當年「家庭即工廠」，目前作為住宅使用的小面積工業用地，若地主透過都更形式轉型，市府給予工變住免回饋優惠，容積率比照乙種工業區只能給予210％，不能變更為商業用地。目前主計畫仍在市都委會小組審查，細部計畫在上周公開展覽。

捷運環狀線 都更

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