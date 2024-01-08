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歲末寒冬做愛心 瑞芳獅子會募集物資送弱勢戶

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳獅子會發放生活物資，正巧遇低溫特報，獅子會也加碼羊毛毯與兩千元紅包，希望弱勢戶能安穩過冬，溫馨過新年。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳獅子會發放生活物資，正巧遇低溫特報，獅子會也加碼羊毛毯與兩千元紅包，希望弱勢戶能安穩過冬，溫馨過新年。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳獅子會創會四十年來，在東北角地區只要哪裡有需要，他們就在哪裡，每年的歲末年終，更是募集成員們的愛心，今(8)日進行瑞芳地區寒冬送暖發放生活物資，正巧遇低溫特報，獅子會也加碼羊毛毯與兩千元紅包，希望弱勢戶能安穩過冬，溫馨過新年。

在歲末年終，為了幫助地方上的弱勢家庭好好度過寒冬，瑞芳獅子會舉行寒冬送暖活動，透過公所及里辦公室的協助，發放生活物資及現金紅包等等，讓瑞芳區的弱勢家庭可以好好過年。

瑞芳獅子會會長陳建華說，歲末寒冬送暖是瑞芳獅子會每年重要的社會服務，這些物資來自各獅友的愛心，大家有錢出錢，有力出力，厚厚的羊毛毯，關廟麵還有精裝白米，希望讓弱勢家庭可以過個好年

瑞芳區區長楊勝閔說，政府資源有限，民力無窮，真的很感謝瑞芳獅子會的善行義舉，募集到許多物資，可以送到真正需要的人手中，希望藉此拋磚引玉，讓社會上充滿善的循環。

獅子會 瑞芳 弱勢家庭

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