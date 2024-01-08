汙水管線接進鳳鳴重劃區 三鶯地區接管率拚2027破5成

新北汙水系統上游段三鶯地區除有三峽及鶯歌老街、鳳鳴重劃區等，人口數不少，汙水處理需求高。新北水利局表示，鳳鳴一帶的「三鶯第期第10標工程」於近日決標，預計5249戶受惠，與三峽鬧區一帶的第12標工程「雙管齊下」，三鶯地區接管率拚2027年衝破5成。

新北多個行政區人口持續成長，新興住宅區都有用水及汙水處理，不過上游段三鶯地區的汙水接管率一直偏低，繼日前位於三峽鬧區的「三鶯第2期第12標工程」標出後，靠近鶯歌鳳鳴重劃區及三峽大橋一帶「三鶯第2期第10標工程」也於隨後去年12月29日決標。

宋德仁指出，隨捷運三鶯線將到位，鳳鳴重劃區正迎來繁榮發展的新契機，但因公共汙水下水道尚未到達，住戶汙水是採建築物汙水處理設施或專用下水道處理後排放，待下游管線建置完成，重劃區汙水就能透過汙水管線，送到三鶯水資源回收中心處理。

宋德仁表示，第2期第10標工程施工範圍為鶯歌區鶯桃路西南邊與德昌街附近區域、三峽區民生街以東及三峽河以北區，涵蓋鶯歌區永吉里、三峽區龍埔里，並沿鶯桃路及鳳鳴路建置汙水次幹管通往鳳鳴重劃區，預計2027年完成，5249戶受惠汙水接管服務。

宋德仁說明，近年除營建物價飆漲、缺工缺料、烏俄戰爭及疫情等因素外，因鶯桃路捷運工程進行中，道路寬度不足，無空間可設置工作井及圍籬，且該地區地質80%屬卵礫石層，是困難度極高的工程，再加上原中央核定之工程預算，不符市場行情；歷經8次流標，期間多次辦理說明會、邀標及檢討等，終於完成工程發包事宜。