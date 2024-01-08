快訊

漲聲響起！自助餐「漢來海港」3月調漲 1人最多貴100

柯粉頭上剃出「柯文哲」 選委會：遮起來才能進投票所投票

兩蔣日記／對蔣宋美齡尊而不親 蔣經國日記曾批「她」是妖怪

汙水管線接進鳳鳴重劃區 三鶯地區接管率拚2027破5成

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
鳳鳴重劃區一帶的「三鶯第二期第十標汙水接管工程」於近日決標，拚2027年完工。圖／新北水利局提供
鳳鳴重劃區一帶的「三鶯第二期第十標汙水接管工程」於近日決標，拚2027年完工。圖／新北水利局提供

新北汙水系統上游段三鶯地區除有三峽及鶯歌老街、鳳鳴重劃區等，人口數不少，汙水處理需求高。新北水利局表示，鳳鳴一帶的「三鶯第期第10標工程」於近日決標，預計5249戶受惠，與三峽鬧區一帶的第12標工程「雙管齊下」，三鶯地區接管率拚2027年衝破5成。

新北多個行政區人口持續成長，新興住宅區都有用水及汙水處理，不過上游段三鶯地區的汙水接管率一直偏低，繼日前位於三峽鬧區的「三鶯第2期第12標工程」標出後，靠近鶯歌鳳鳴重劃區及三峽大橋一帶「三鶯第2期第10標工程」也於隨後去年12月29日決標。

德仁指出，隨捷運三鶯線將到位，鳳鳴重劃區正迎來繁榮發展的新契機，但因公共汙水下水道尚未到達，住戶汙水是採建築物汙水處理設施或專用下水道處理後排放，待下游管線建置完成，重劃區汙水就能透過汙水管線，送到三鶯水資源回收中心處理。

宋德仁表示，第2期第10標工程施工範圍為鶯歌區鶯桃路西南邊與德昌街附近區域、三峽區民生街以東及三峽河以北區，涵蓋鶯歌區永吉里、三峽區龍埔里，並沿鶯桃路及鳳鳴路建置汙水次幹管通往鳳鳴重劃區，預計2027年完成，5249戶受惠汙水接管服務。

宋德仁說明，近年除營建物價飆漲、缺工缺料、烏俄戰爭及疫情等因素外，因鶯桃路捷運工程進行中，道路寬度不足，無空間可設置工作井及圍籬，且該地區地質80%屬卵礫石層，是困難度極高的工程，再加上原中央核定之工程預算，不符市場行情；歷經8次流標，期間多次辦理說明會、邀標及檢討等，終於完成工程發包事宜。

宋德仁表示，汙水下水道由中央統籌計畫並分配預算，補助縣市政府辦理，三鶯地區汙水實施計畫分3期，自2012年啟動，第1期工程於2022年全數完工，目前進入第2期工程，與去年12月28日已決標三鶯2期12標「雙管齊下」，2027年三鶯地區接管率將衝破5成。

社區大樓未接管前需使用相關設備處理汙水，相當不便。圖／新北水利局提供
社區大樓未接管前需使用相關設備處理汙水，相當不便。圖／新北水利局提供
社區大樓完成內部改管（如圖橘管），可將汙水收集到外部公共汙水下水道系統。圖／新北水利局提供
社區大樓完成內部改管（如圖橘管），可將汙水收集到外部公共汙水下水道系統。圖／新北水利局提供
「新北市三峽區、鶯歌區汙水下水道系統第二期工程汙水管線第十標（次幹管、支(分)管及用戶接管）」工程範圍涵蓋鶯歌區永吉里、三峽區龍埔里，並沿鶯桃路及鳳鳴路建置汙水次幹管通往鳳鳴重劃區，預計2027年完成。圖／新北水利局提供
「新北市三峽區、鶯歌區汙水下水道系統第二期工程汙水管線第十標（次幹管、支(分)管及用戶接管）」工程範圍涵蓋鶯歌區永吉里、三峽區龍埔里，並沿鶯桃路及鳳鳴路建置汙水次幹管通往鳳鳴重劃區，預計2027年完成。圖／新北水利局提供

重劃區 德仁 新北

延伸閱讀

再等等！南科聯絡道高架轉向道路約3月通車

花13線路面凹陷顛簸 改善工程完工回家不再難行

五股夏綠地新建跨河景觀橋 連結洲子洋還能遠眺觀音山

每到夏季枯水期就搶水 新店廣興增設7處簡水系統供取水

相關新聞

有價認養就是非法販賣犬貓 動保處3招看清不肖業者

現代許多民眾養毛小孩，卻有不肖寵物業者利用有價認養，規避特定寵物業管理辦法，引發效費糾紛。動保處指出，只要動物交易有對價...

新北捷運新板站工業區檢討 小地主都更轉型可免回饋

新北市捷運板新站周邊工業用地緊鄰新板特區，區域內因產業遷移、沒落等因素，工業區功能不彰，新北市城鄉局推動「畫定新北市板橋...

艋舺龍山寺點燈號碼6點開放40分鐘就發完 信眾特地請假仍撲空

台北艋舺龍山寺開放點燈，每年大排長龍，今年6時開放領取號碼牌，1天800張，大約6時40分發放完畢，晚來撲空的信眾相當多...

汙水管線接進鳳鳴重劃區 三鶯地區接管率拚2027破5成

新北汙水系統上游段三鶯地區除有三峽及鶯歌老街、鳳鳴重劃區等，人口數不少，汙水處理需求高。新北水利局表示，鳳鳴一帶的「三鶯...

龍山寺點燈再現板凳海 現場頭香仍是「他」 網路報名也塞車

台北艋舺龍山寺每年開放點燈前，龍山寺周邊總有板凳海排隊大軍提早好幾天來排隊，儘管廟方已開放網路點燈，不過今天上午6時起，...

新北YouBike轉換期 暫不跟進北市免費時段

台北市日前宣布，為落實2030減碳40%、綠運輸使用率70%目標，將恢復YouBike前30分鐘免費優惠。新北市交通局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。