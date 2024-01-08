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迎龍年爬恐龍化石 主題公園逗趣

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北鶯歌逗逗龍公園巨大的三角龍化石相當搶眼。圖／新北市景觀處提供
新北鶯歌逗逗龍公園巨大的三角龍化石相當搶眼。圖／新北市景觀處提供

龍年即將來臨，新北八里、鶯歌各有以龍為主題的公園，包括八里區龍形一街與龍形二街交叉處的龍源公園，及鶯歌區龍五路及鳳五路口的逗逗龍公園，別具特色，對大人、小孩都有吸引力。

新北市景觀處說，龍源公園是一座獨特的龍主題公園，可體驗「龍影島風情」，公園內有一座飛龍溜滑梯，外型仿照紅色飛龍，宛如一條巨龍在公園中蜿蜒，孩童可在遊戲中與龍共舞，增添歡樂與趣味。

除龍形溜滑梯，八里龍源公園也設有其他共融式遊具，如鳥巢鞦韆、吊橋、拱形橋、烏龜跳樁及小木屋等，讓孩童學習運用核心力量保持身體平衡，也能刺激肌肉發展、增進身體協調性。走訪公園後，建議可搭公車順遊鄰近的八里渡船頭老街，享受美食及八里左岸美景。

另，鶯歌區逗逗龍公園也是人氣十足，以恐龍化石地景為特色，最引人注目的是化石地景遊戲區，巨大的三角龍化石，栩栩如生地呈現恐龍神祕風貌，讓孩童在遊樂中感受到難忘的視覺及觸覺體驗。

逗逗龍公園也設有多種融入恐龍元素的遊戲設施，包括恐龍遊戲板、獸骨座椅、岩石溜滑梯、史前植物造型水設施及彈跳床，恐龍元素貫穿公園各處，營造出穿越時空氛圍，提供奇妙的探險體驗。

恐龍 八里

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