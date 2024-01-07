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北市天母北路管線漏水 北水處估晚間可修復

中央社／ 台北7日電

台北市士林區天母北路今天發生馬路漏水情形，台北自來水事業處表示，已派搶修人員到場檢測漏水點位置，並挖掘到漏水管線，預計今晚7時前可修漏、回填，34戶受影響。

北水處告訴中央社記者，今天上午6時許接獲民眾報案，指士林區天母北路8巷一帶馬路出現漏水情形，隨即派搶修人員到場，先行檢測漏水點位置，並告知里長及附近住戶將關水搶修。

同時，上午10時40分派挖土機至檢測漏水點進行挖掘工程，且已探挖找到口徑150mm管線漏水，但肇因仍待確認。

士林區天福里長江啓南說，天母東路8巷31弄附近路面一早冒出水柱，相關單位通報後馬上就來處理，挖開後發現是自來水管線漏水，還好今天是假日，車流量不大，交通不太受影響。

北水處說，預計今晚7時前可修漏復水並回填，影響用戶用水34戶，目前雖無用戶反應無水，但北水處仍準備水車到場因應，且因漏水地段位於巷弄內，並不影響交通。

漏水 天母

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