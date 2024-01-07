龍年遊「龍」主題公園 新北八里、鶯歌體驗尋龍記

隨西元新年到來，也準備迎接農曆新年龍年，而在新北就有以「龍」為主題的特色公園分別在八里及鶯歌，是「尋龍探險」的絕佳去處，民眾在迎新年之際前往很應景，感受與龍共舞的歡樂氛圍。

新北景觀處說明，位於新北市八里區龍形一街與龍形二街交叉處的龍源公園，是一座獨特的龍主題公園，可體驗「龍影島風情」，公園最大特色在於有座飛龍溜滑梯，外型仿照紅色飛龍製作，宛如一條巨龍在公園中蜿蜒，孩童們在遊戲中仿若與龍共舞，倍添歡樂與趣味。

除龍形溜滑梯，八里龍源公園也設有其他共融式遊具，如鳥巢鞦韆、吊橋、拱形橋、烏龜跳樁及小木屋等，讓孩童學習運用核心的力量保持身體平衡，刺激肌肉的發展、增進身體的協調性。玩累了，還可以搭乘公車前往鄰近的八里渡船頭老街，享受豐富的美食及八里左岸美景。

另外，位於新北市鶯歌區龍五路及鳳五路口的逗逗龍公園，以恐龍化石地景為特色，其中最引人注目的是化石地景的遊戲區，巨大的三角龍化石，造型栩栩如生地呈現恐龍的神祕風貌，讓孩童在遊樂中感受到難忘的視覺及觸覺體驗。