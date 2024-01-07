建築申報碳排量 新北6月率先上路

2050年淨零碳排目標任務艱鉅，新北市府訂下2030年由公有建築率先達到碳中和目標，才能逐步落實國家2050淨零碳願景。新北市工務局表示，今年起，新北市主辦的公共工程將率全國之先，必須申報及查核排碳量，明（2025）年鼓勵民間建築跟進，2026年新北市的新建築要全面實施碳揭露。

工務局表示，全球營建部門碳排放量約占38%，新北市住商部門碳排也約占39%，建築減碳是邁向淨零的重中之重；為此，新北2011年起就開發建築資訊模型BIM，除方便建築師設計建築，也是計算建築碳排利器；去年進一步連結內政部建築研究所的「建築構建碳足跡資料庫」，讓BIM能自動計算建築物「總蘊含碳排量」，也就是建材從原料開採、運送到使用階段的排碳量。

工務局長祝惠美說，新北市的公共建築自2020年7月起，已全面導入BIM的設計系統，協助建築師從建築規畫設計、施工、維運管理等全生命周期，能同步檢核設計方案的排碳量，也可配合內政部建研所推動的「低碳建築評估與認證制度」，發現設計細節或使用建材排碳量偏高，即可隨時調整，對建築減碳是很大的助力。

工務局科長鄔豪中說，今年6月左右，就可將BIM的碳排評估樣版納入公共工程契約規範，並由市府的公共工程率先示範，再擴及其他公共工程及民間建築，預期2026年就能建立建築物公開資料庫（建築碳排地圖），全面實施建築碳排揭露，外界能清楚辨認新建築的碳排等級。

鄔豪中說，公私有建築申請綠建築證書時，有提供容積獎勵，愈低碳的綠建築就愈容易取得證書，是鼓勵民間建築跟進的主要誘因。

新北市議員黃心華表示，BIM能協助建築在設計建築時，模擬日照及天候條件，設計更符合節能、低碳的建築，也能抓錯、減少施工誤差，提高工程品質、降低成本，如今還能進一步掌握建築生命周期的碳排狀況，值得加速推動。

成大建築系教授蔡耀賢指出，有好用的設計工具，加上金管會推動企業ESG認證，會誘導很多企業主跟進興建、使用低碳建築，其中也有機會因為好的ESG評比，獲得利息減碼、貸款加成等優惠；未來要實施碳費或碳權交易制度，都有助民間推動低碳建築。