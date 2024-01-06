夜走北市洲美快速道路 「補丁」標誌牌竟還看不清挨批

台北洲美快速道路多面標誌牌部分脫落，民眾夜間行駛幾乎難以看清牌面文字，議員發現北市府補貼後還掉漆，反光效果也不佳，直呼是「消失的牌子」，台北市交通管制工程處去年承諾年底前改善，今年仍未見換新，交工處回應年底工程多，預計2月底前換新12面。

洲美快速道路向北通往北投、淡水，向南則是社子地區，沿途都有「地名方向指示標誌」指引方向與距離，議員林杏兒指出，該路段車輛車速非常快，她去年10月發現不少牌面的字即使補丁仍「掉漆」，影響用路人判斷，加上反光不足，夜間行駛根本看不到，直呼相當危險，要求盡速改善，避免危及用路人安全。

交通局長謝銘鴻表示，道路交通標誌標線號誌設置規則有反光規定，如果模糊就必須替換，讓駕駛能清楚看到標誌牌。

交工處長劉瑞麟說，標誌牌局部脫落是臨時性且具急迫性，為使資訊即時顯示，會先由工程隊割字補丁，但礙於割字設備與紙質，反光效果沒有那麼好，就可能無法明顯顯示。要是請廠商割字來貼，高空車一趟成本高，是料錢的好幾倍，整面換新的經濟效益相對佳，不過得考量時間與費用，因此會定期依預算狀況予以更換。

林杏兒當時要求，即使補丁也可以，至少要達到基本的反光效果，劉瑞麟回應北側、南側去年已陸續更換，想辦法於年底前全換新，也會將反光紙質納入購買考量。