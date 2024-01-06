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登山藏「蜂」險 新北推虎頭蜂情報站
新北市瑞芳區去年9月發生虎頭蜂螫死2人案件，事發隔天瑞芳區公所緊急封閉6個登山口。新北市動保處規畫設置「虎頭蜂情報站」，跟登山協會討論實際作法，將資訊透明化，降低民眾登山風險。未來會公告各類虎頭蜂辨識資訊及正確的逃離與救治資訊，預計5月初上架。
動保處表示，此次與消防局合作，收集過去10年新北各區歷年通報資料、虎頭蜂相關傷亡案，建立不同季節各類虎頭蜂各區出沒、分布熱點地圖。
透過架設「新北市郊山虎頭蜂情報站」，公告各類虎頭蜂辨識資訊及正確的逃離與救治資訊，並彙整近年來，新北市各區域的各類虎頭蜂分布動態熱點地圖，圈列各季節的虎頭蜂警示區域，及高風險時期公告虎頭蜂警示區域，讓民眾方便查閱。
動保處指出，根據統計資料，被虎頭蜂螫死的死亡危險性不亞於車禍死亡機率，為了減少登山民眾被蜂螫的危險性，動保處與17個登山協會討論後，認為全台各縣市都沒有架設類似網站，民眾對相關蜂知識不清楚，盼提高民眾對爬山的安全意識，降低蜂螫的危險性。
動保處表示，已請廠商施作完成16座直式站立防蜂螫告示牌，包含三貂嶺步道、大粗坑步道、四腳亭砲台步道、早起會、天外天、燦光寮步道、小粗坑步道、苧子潭步道、秀崎山、金字碑、萬壽山、長壽嶺、瑞慈宮。
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