選舉廣告違規多 新北1周拆27件

選戰白熱化，選舉廣告紛紛出爐，但不少都是違規懸掛或張貼布條，新北市環保局統計，選舉迄今截至上周共計拆除15件，但近一周總數暴增27件。民眾認為，有的掛滿整條路亂象多，市府應主動清查。環保局表示，若發現違規或接獲檢舉，會通知候選人辦公室，限期未改善會直接拆除，並開罰行為人2400到6000元罰金。

選舉廣告亂象多，市府統計以布條廣告、單面旗幟、帆布廣告為前3名，除依據違規廣告汙染行為規定，去年訂定「新北市政府辦理總統副總統及立法委員選舉競選旗幟設置管理規定」，判定是否違規。

蔡姓市民認為，選舉看板有的很醜，影響市容，有些候選人掛到整條路都是，市府應化被動為主動，不該只等民眾檢舉才處理。市議員黃淑君認為，看板可有數量、大小規範，才能為市容帶來美感，日本就有相關案例，如版面怎麼分割公平提供相關候選人，也可以落實候選人主動通報制度。

民進黨立委羅致政表示，自己或支持者懸掛相關看板都會要求符合規定，但市府對於選舉廣告應該要一視同仁，不該因有不同政黨而有不同考量。國民黨立委候選人林金結則說，按照規定去做，就不會被檢舉，他也提供小撇步，像是公園等公共區域，檢舉率一定很高，最好不要設置選舉廣告；支持者設置的也會要求符合規定，就不會被開罰。

環保局指出，競選旗幟設置期間要在投票日前30日內，且投票日當日不得新設；單面旗設置範圍只能在競選總部同側道路延伸各50公尺以內。單面旗旗桿高度240公分以下、旗面長度180公分以下，應安裝旗座或旗叉；設置不得影響交通安全，內容不得違反公序良俗。

環保局指出，違規廣告物不易追查行為人，如發現或接獲檢舉會通知候選人辦公室自行拆除，期限內未拆會逕予拆除；統計去年11月27日至今年1月4日止，拆除42件違規競選旗幟或布條。

至於建物附掛或大型看板部分，工務局統計，去年11月迄今公寓科共接8件陳情，發文輔導4件、帆布2件移送環保局處理，1件自拆，1件屬違章認定要拆除。