聽新聞
test
0:00 / 0:00

選舉廣告違規多 新北1周拆27件

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市違規選舉廣告很多，選戰逼近打得更激烈，環保局近1周拆除數量暴增。圖／新北市環保局提供
新北市違規選舉廣告很多，選戰逼近打得更激烈，環保局近1周拆除數量暴增。圖／新北市環保局提供

選戰白熱化，選舉廣告紛紛出爐，但不少都是違規懸掛或張貼布條，新北市環保局統計，選舉迄今截至上周共計拆除15件，但近一周總數暴增27件。民眾認為，有的掛滿整條路亂象多，市府應主動清查。環保局表示，若發現違規或接獲檢舉，會通知候選人辦公室，限期未改善會直接拆除，並開罰行為人2400到6000元罰金。

選舉廣告亂象多，市府統計以布條廣告、單面旗幟、帆布廣告為前3名，除依據違規廣告汙染行為規定，去年訂定「新北市政府辦理總統副總統及立法委員選舉競選旗幟設置管理規定」，判定是否違規。

蔡姓市民認為，選舉看板有的很醜，影響市容，有些候選人掛到整條路都是，市府應化被動為主動，不該只等民眾檢舉才處理。市議員黃淑君認為，看板可有數量、大小規範，才能為市容帶來美感，日本就有相關案例，如版面怎麼分割公平提供相關候選人，也可以落實候選人主動通報制度。

民進黨立委羅致政表示，自己或支持者懸掛相關看板都會要求符合規定，但市府對於選舉廣告應該要一視同仁，不該因有不同政黨而有不同考量。國民黨立委候選人林金結則說，按照規定去做，就不會被檢舉，他也提供小撇步，像是公園等公共區域，檢舉率一定很高，最好不要設置選舉廣告；支持者設置的也會要求符合規定，就不會被開罰。

環保局指出，競選旗幟設置期間要在投票日前30日內，且投票日當日不得新設；單面旗設置範圍只能在競選總部同側道路延伸各50公尺以內。單面旗旗桿高度240公分以下、旗面長度180公分以下，應安裝旗座或旗叉；設置不得影響交通安全，內容不得違反公序良俗。

環保局指出，違規廣告物不易追查行為人，如發現或接獲檢舉會通知候選人辦公室自行拆除，期限內未拆會逕予拆除；統計去年11月27日至今年1月4日止，拆除42件違規競選旗幟或布條。

至於建物附掛或大型看板部分，工務局統計，去年11月迄今公寓科共接8件陳情，發文輔導4件、帆布2件移送環保局處理，1件自拆，1件屬違章認定要拆除。

廣告 競選總部

延伸閱讀

市議員懸掛「包租侯」看板控警關切 新北警：為免破壞預先建檔

綠爆29局處有8名副局長「找嘸人」 新北：人事有一定節奏

遭爆幹部涉收賄賤賣蔬果、收取保護費 新北果菜：案件已送檢調

板橋馬路爆管淹水開挖中 這22里共18347戶停水到明早

相關新聞

綠運輸使用率目標7成 北市YouBike擬恢復前半小時免費

台北市為了落實2030減碳40%、綠運輸使用率70%目標，交通局表示，將實施YouBike前30分鐘免費，待113年預算...

中和佳和公園 二期啟用

新北市中和區佳和公園內的二期工程體健設施和溜滑梯昨完工啟用，整合原海洋特色公園及新增遊憩設施，新增金字塔溜滑梯及整合環場...

登山藏「蜂」險 新北推虎頭蜂情報站

新北市瑞芳區去年9月發生虎頭蜂螫死2人案件，事發隔天瑞芳區公所緊急封閉6個登山口。新北市動保處規畫設置「虎頭蜂情報站」，...

選舉廣告違規多 新北1周拆27件

選戰白熱化，選舉廣告紛紛出爐，但不少都是違規懸掛或張貼布條，新北市環保局統計，選舉迄今截至上周共計拆除15件，但近一周總...

北市YouBike 擬恢復前半小時免費

台北市交通局昨宣布，為了落實2030減碳40%、綠運輸使用率70%目標，將實施YouBike前30分鐘免費，待113年預...

平溪菁桐打造仿日式候車亭 濃濃懷古氛圍

為因應地方民眾及遊客的候車需求，近期平溪區公所於菁桐地區全新打造日式候車亭，仿造市定古蹟菁桐車站的站體及細節，一來能提供在地居民、遊客良好之候車環境，二來藉由特色意象創造打景點，吸引遊客到訪，促進當地觀光發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。