北市YouBike 擬恢復前半小時免費

台北市交通局昨宣布，為了落實2030減碳40%、綠運輸使用率70%目標，將實施YouBike前30分鐘免費，待113年預算通過後宣布實施日期。

北市YouBike在前市長柯文哲任內，取消前30分鐘免費；市長蔣萬安上任後，去年3月就宣布要恢復，當時規畫時程是今年1月起實施。

北市府交通局運輸管理科長朱宸佐昨天表示，112年曾針對汽機車族群及YouBike族群進行民調，普遍支持前30分鐘免費政策，另汽機車族短途交通改使用YouBike意願，超過6成。

朱宸佐說，目前YouBike租費為每30分鐘10元，不過北市府補貼5元，因此，使用者實際支付5元，不過，大眾運輸轉乘或者定期票者，則是前30分鐘免費。因為希望提高民眾使用綠色運具的意願，因此再恢復前30分鐘騎乘免費。

對於民眾最關心的熱門站點是否會有無車何借的情況？交通局表示，去年5月及12月分別局部新增1780車及1500車後，全市站點見車率已由5月80%增加至90%。

而113年預計再依此新增車輛策略，再擴增6000輛，同時優化調度及增加調度人力，因應前30分鐘免費實施使用需求。