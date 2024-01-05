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貓纜15至22日纜索剪編停駛 車廂新裝23日亮相

中央社／ 台北5日電
台北貓空纜車。本報資料照片
台北貓空纜車。本報資料照片

北捷運表示，貓空纜車15至22日將進行纜索剪編等維修作業，期間暫停營運；車廂也將換新裝，23日將嶄新亮相。

台北捷運今天發布新聞稿指出，貓空纜車纜索分2段運轉，第1段纜索由動物園站至轉角二站，長度為3729公尺；第2段纜索由轉角二站至貓空站，長度為4491公尺。此次工程是針對第2段纜索進行剪編，也是自2021年換纜後第1次剪纜，預計裁剪長度約為4公尺。

北捷表示，貓纜的纜索是具有延展性金屬材質，經過纜車系統持續運轉，纜索會因自身及掛載車廂重量而延伸，與橡皮筋長期拉扯會變長的道理類似。

為維持纜索張力，北捷指出，貓空纜車在端點站均設有「液壓張緊系統」，藉由液壓缸來調整及監測纜索張力，當纜索延伸超過一定長度，就必須要裁剪多餘出來的纜索，否則將造成系統強制停機。

北捷表示，纜索裁剪是相當專業的特殊作業，此次訂定8個工作天進行，由法國原廠技師現場指導，將塔柱間的纜索卸下後放到地面，再使用夾線器及滑車組將作業區域的纜索拉緊後，將該裁切的鋼纜剪斷。

北捷指出，接下來便是「純手工」的纜索捻接，工作人員用雙手將鋼纜像編辮子般纏繞起來，再將裁剪後捻接好的纜索重新掛回塔柱上，最後須經過一連串測試、確認安全，才算大功告成。

另外，自即日起，纜車車廂外觀也將陸續進行變身改造，由貓空纜車吉祥物、麻吉貓及台灣動物緊急救援小組吉祥物EMMA、小牛等，23日起陪伴大家遨遊天際。

貓空纜車 北捷 車廂

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