連北海道都能看到極光 台北天文館解謎是太陽活躍引爆

太陽活動逐漸升溫，不只高緯度極區頻頻引爆極光，就連緯度較低的日本北海道、中國東北地區也罕見上演精彩的極光秀。台北市立天文館今分享，「山海經」中的「燭龍」極可能是古人對極光的記錄，今年適逢龍年且接近太陽活動極大期，1月假日特別在展示館推出「極光與太陽」主題導覽，與大小朋友解答極光之謎。

天文館表示，極光是來自太陽的帶電粒子，在磁場引導下，撞擊地球大氣導致的發光現象，與太陽活動、磁場與大氣關係密不可分。早在古代即有豐富的極光記錄，據考察，「山海經‧大荒北經」的紅色、蛇身、長千里，翻騰發光的「燭龍」，很可能就是極光現象。

天文館說，往年只在北歐、北美較常見到的極光，日前在北海道、中國東北，甚至北京都出現。短期趨勢是因太陽活動逐漸接近高峰，長期趨勢則是地球磁極不斷從西半球的加拿大北方向東半球的西伯利亞方向移動。極光圈是環繞離磁極約2000至2500公里的環狀區域，或許未來想看極光不用再飛越半個地球。

天文館指出，今年適逢龍年，特別於1月假日推出「極光與太陽」主題導覽，其中將透過天文館展示場的極光模擬器，與大眾分享極光原理並演示現象，不用出國就能看到極光，同時認識與人類生活息息相關的太陽、磁場及大氣。每周六日10、11、14、15與16時各一場。

另外，天文館頂樓的觀測室開放專業望遠鏡，提供民眾實地觀察太陽黑子，周六晚間還可欣賞如寶石般光彩奪目的昴宿星團、有斑斕帶紋的木星、美麗月球等各類星體。