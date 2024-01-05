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五股夏綠地建新跨河景觀橋 明年完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北水利局將於「五股夏綠地」推跨河景觀橋新建工程，景觀橋將串聯環保藝術公園。圖／新北水利局提供
新北水利局將於「五股夏綠地」推跨河景觀橋新建工程，景觀橋將串聯環保藝術公園。圖／新北水利局提供

新北市府力推改造五股垃圾山成「五股夏綠地」，近期進一步在當地推跨河景觀橋新建工程，民眾透過景觀橋可輕鬆跨越五股坑溪到達綠地內，還可於橋上遠眺觀音山及夏綠地，工程近日開工，預計2025年4月完工，屆時可望成新北新地標。

五股垃圾山過去惡臭難聞，不只影響市容，周邊居民也不敢靠近，經整頓後，打造為兼具環保與藝術的綠地。水利局長宋德仁說，整頓五股變綠地只是一個起點，絕非終點，五股已擺脫過往垃圾山及鐵皮工廠面貌，將再推跨河景觀橋新建工程。

宋德仁表示，新跨河景觀橋是一座專屬人行、自行車與無障礙使用的休閒設施，結合「心環原」概念，簡約的上路式拱橋在五股坑溪上建造78公尺長的「弧線」，橋面上的觀景平台也供民眾可駐足遠眺觀音山及夏綠地公園，兩側設置有無障礙電梯，方便各族群使用。

德仁 觀音

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