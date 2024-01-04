北捷劍潭站TOD案減2層樓改弧形 「不擋龍骨」都審變更設計過關

台北捷運劍潭站的龍骨造型懸吊屋頂特殊，曾被國際評為全球10大設計最酷地鐵站之一，台北捷運在此推TOD案蓋18層高大樓，外界憂影響整體景觀。該案前年都審通過，北市都審會今審議第1次變更設計，申設單位降低樓層至16樓，建築立面調整成截角弧形，增加視覺通透性，多數委員肯定優化作為，全案修正後通過。

「捷運劍潭站多目標使用新建工程」規畫在劍潭站東側平面停車場興建，去年10月簽約啟動，負責建築師闕河彬當時回應外界疑慮，建築採流線型降低視覺壓迫感，並調降建築高度及向南退縮。

台北市都市設計審議委員會今審議第1次變更設計。闕河彬表示，建築量體部分南移並增加單層面積，地上18層降至16層，建物高度從84公尺將至76.2公尺；建築立面設計調整，採截角弧形設計、流線化立面，增加周邊視覺可視性，強化對劍潭站的視覺引導性；整體綠覆率比原核准增加。

一名委員提及，上次會議委員一面倒反對、主席裁示通過，他認為反對意見應該被重新檢視；若開發勢在必行且高度高，不如將該案視為新地標，把特殊性做到位。有委員分享，國外許多公有建築頂樓是不錯的城市眺景空間，建議該案的景觀餐廳好好利用，可作為介紹城市地景的好機會。

有委員肯定，建物轉角設計的斜度佳，不僅打開視野，也尊重劍潭站與周圍都市空間；其他人則認同降低樓層，減少附近環境衝擊是小小進步，還可以接受。至於建築立面採玻璃帷幕，不少委員擔心玻璃反射劍潭山等綠山，恐引發鳥擊等狀況，影響當地生態，甚至要求反射率至少在16％以下，盡量在降低環境衝擊有所貢獻。

都審會主席劉美秀裁示，同意該案量體調整。建築設計須留意玻璃反射率；景觀部分，改造劍潭路側的捷運廣場、樂舞廣場等處，增加綠化與人行空間，後續基河公園變更再與公園處商討；中山北路的車道出入口，可增加緩衝空間，減少路口交通衝擊；提供公眾使用的電梯等空間，要求捷運公司載明管理方式與開放時間。全案修正後通過。