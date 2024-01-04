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瑞芳新巴士需求增 F805加開一班次符民眾需求

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區公所自即日起調整F805瑞芳到和美國小的新巴士，加開第一班由番子澳到瑞芳火車站，以解決民眾搭不上車的情況。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區公所自即日起調整F805瑞芳到和美國小的新巴士，加開第一班由番子澳到瑞芳火車站，以解決民眾搭不上車的情況。圖／觀天下有線電視提供

新北市新巴士為免費搭乘的大眾運輸，對於偏鄉地區的民眾來說，真的很便民，新巴士路線和時間也會每年因應需求來做調整，瑞芳區公所自即日起調整F805瑞芳到和美國小的新巴士，加開第一班由番子澳到瑞芳火車站，以解決民眾搭不上車的情況。

接近十點，好多等車的民眾，而仔細看，大部分都是等新北市新巴士，準時靠站載客，所以，買好菜的婆婆媽媽們一湧而上，要坐車回家，對於這行駛十幾年的新北市新巴士，他們很依賴。

瑞芳區共有八條新巴士路線，行駛範圍包山包海讓民眾搭乘更方便易達，每年瑞芳區公所也會針對地方需求新巴士路線進行微調，有濱海的民眾就反映，濱海地區的新巴士行駛路線較長，因此到中間的站就幾乎擠滿人，有車搭不上的情況時常發生。

瑞芳區區長楊勝閔說，在聽取地方需求及評估後，即日起新巴士F805路線，加開由番子澳到瑞芳火車站的區間一天一班次，請民眾可以多加利用，詳情可以上瑞芳區公所網站查詢。

瑞芳 巴士 偏鄉

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