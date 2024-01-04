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瑞芳吉慶里共餐志工好手藝 手工小點心受歡迎

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區吉慶里每周四舉行銀髮共餐，志工好手藝手工小點心受長者歡迎。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉慶里每周四舉行銀髮共餐，志工好手藝手工小點心受長者歡迎。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區吉慶里每周四舉行銀髮共餐，每次都有將近八十人參加，除了鼓勵長者走出家門，更吸引人的是志工們每次用心張羅的菜色，還有互相關心的溫暖，志工為了幫長者健康把關，連餐桌上的小點心都是純手工製作，雖然費時費工，但可以讓長者吃到健康，志工們甘之如飴。

吉慶里的共餐，由在地志工媽媽們一手完成，這些媽媽們各司其職，也各個身懷絕技，除了要會煮飯，還會做小點心，今天是做芋頭煎，志工們一早從芋頭削皮，蒸熟，到打泥，一步一步仔細完成不馬虎。

共餐志工陳秀琴說，因為在吉安宮協助廟會的餐點張羅已經有二十多年，所以煮飯這件事算是家常便飯，所以有時候會加碼手工製作小點心，除了讓長者吃得更健康，也讓其他志工姊妹可以學習新菜單，大家一起分享交流。

吉慶里里長簡惠麗表示，雖然很多餐點都是可以買現成的回來加熱，但志工們除了喜歡自己做，也希望帶給長者更健康的飲食，因此，三不五時就有志工動員一起做小點心，即使辛苦也是甘之如飴。

瑞芳 芋頭

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