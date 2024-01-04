板橋江翠青宅上梁 明年4月完工

新北板橋江翠段青年社會住宅昨辦上梁典禮，共建130戶住宅單元，預計明年4月完工，步行至捷運江子翠站僅10分鐘。該案規畫1至2樓設置商業空間及公共托老中心、身障者社區式日間照顧等社福設施，城鄉局表示，今年待完工的青年社宅還有4案。

新北副市長陳純敬主持上梁大典，表示新建社會住宅是目前市府及中央共同合作的重要目標，為落實居住正義，並為市民提供更多元的住宅空間，新北會繼續努力，營造更理想的居住環境。

該案為1幢2棟，地下3層，地上11層建築，總戶數為130戶、無障礙房型戶數共7戶。城鄉局表示，1至2樓設置商業空間及公共托老中心、身障者社區式日間照顧等社會福利設施，3樓以上為青年社會住宅居住單元，為保障身障弱勢居住需求，也留設5%身障住居單元。

城鄉局表示，基地位於江翠北側市地重畫區內，臨華江一路；步行至捷運江子翠站僅10分鐘，且緊鄰台64快速道路、大漢橋及華江陸橋，交通便利；另也鄰近江翠國小、文聖國小及江翠國中等學區。

城鄉局長黃國峰表示，新北市府在板橋區興辦包含此案的130戶，已完工、興建中的社會住宅，將可提供920戶住宅單元，讓各年齡層的市民放心、安心的生活，達到安居樂業的、目標。

另外，城鄉局統計，今年待完工的青年社宅包括194戶的新店民安，預計3月完工；632戶的中和安邦，預計4月完工；921戶的三峽國二，預計5月完工，以及210戶的泰山中山段，預計9月完工。