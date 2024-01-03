從外燴到自煮 瑞芳傑魚里銀髮共餐有家鄉味

瑞芳區傑魚里開辦銀髮共餐已經有十年，不過卻是一年多前才由社區志工媽媽們來負責烹煮，從一開始點外燴大概九年的時間，到後來一群熱心的志工自發性組團來廚房幫忙煮飯，每一道菜都充滿了家鄉味，讓長者也很習慣志工的手藝，直說美味又可口。

三坪不到的廚房空間，有將近十位的志工在裡面各司其職，哪個崗位需要人手，就會有人遞補，大家手腳幾乎都沒停下來過，傑魚里銀髮共餐，一周一次把志工聚集在一起，雖然很忙很累，但大家都忙得很開心。

傑魚里里長周清標說，傑魚里自103年開辦共餐，一開始是叫外燴，也持續有八九年的時間，近年來一些社區媽媽退休的退休，有空的有空，有志一同投入社區共餐服務，因此才開始自己煮，現在志工自己煮已經一年了，長者們都吃得很習慣也很喜歡。

其中一位志工就說，歡喜做，甘願受，自己煮菜色不僅豐富，新鮮和營養更能顧及到，雖然很忙，但覺得可以服務社區長者，真的很開心，希望這些長者可以健康樂活。