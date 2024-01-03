開到這要小心荷包！汐止區明峰中興路口16日科技執法

新北市汐止區金龍國小旁明峰街與中興路，每逢上下課時間都有許多學童通行，路口雖已建置綠底枕木紋行人穿越道線、當心兒童標誌等交通設施，但仍有車輛不停讓行人及違規停車，嚴重危及學校通學安全。新北警為防制交通事故發生，將於1月16日啟用科技執法設備，針對違規行為進行偵測，以維護用路安全。

新北警表示，明峰街與中興路口科技執法設備，將針對綠底枕木紋行人穿越道線車輛不停讓行人進行偵測，並於周邊標線型人行道、禁止臨時時停車線偵測違規停車等行為並逕行舉發。若用路人對該地點之舉發單有疑義，可至應到案處所辦理申訴。