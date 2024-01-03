民進黨指新北治安敗壞 市府反批綠營抹黑只出一張嘴

民進黨今天舉行記者會批新北治安敗壞，新北市府發稿反擊，民進黨以偏概全，抹黑新北市治安，製造治安不穩定的假象，就像製造餵藥案謠言一般，刻意釀成社會不安，連出生入死保護人民的警察弟兄也不肯放過，出一張嘴就企圖以標題殺人，抹煞警察弟兄的努力。

新北市府強調，新北治安在媒體2023年縣市長施政滿意度調查顯示位居六都前段班，領先台南、高雄。新北市警局今年在各項治安工作方面均成效優異，尤其是在攔阻詐騙款項，已成功攔阻金額8億600萬餘元，較去年增加近六成，查獲詐欺集團232件共2162人，並使查緝詐欺車手羈押率為全國最高。

市府也說，在檢肅幫派工作上，今年已掃蕩治平案件計91件668人，獲警政署評列為全國「特優」單位，由於破獲多起社會重大矚目案件，新北警在今年榮獲警政署頒發最高榮譽「國家警光獎－團體組偵查犯罪類」全國第1名殊榮，相關成效均顯示新北市近8千名員警努力投入治安工作的表現，絕非單一二項數據所能抹滅，種種客觀資料顯示出的是新北市治安的穩定度，請執政黨不要一再混淆視聽。

市府也說，民進黨抹黑員警針對競選看板施壓一事，市府也回擊，遺憾通案做法竟然遭到有心人士汙衊，警方在選舉期間，為了避免候選人的看板遭破壞，對於所有選舉看板都會預先建檔，並列為巡邏要點，才會需要先了解看板所有人的聯絡方式，不分對象，所有看板一視同仁，請有心人士不要把抹黑當飯吃，一再惡意中傷辛苦的基層員警。

市府痛批，民進黨為了選舉一再不擇手段汙衊新北市，連中央一條鞭的警政也不放過，人民需要的是包括詐騙、槍毒等全國結構性的犯罪問題獲得積極有效的解決對策，督促中央與各縣市政府攜手合力打擊不法，才是執政黨的本份和責任。